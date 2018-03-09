Валерия побила Орбакайте на шоу Юдашкина
Фаворитом вечера стала певица Валерия. Ее необычный внешний вид вызвал восхищение у публики. Фотографию с мероприятия она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
"Весна для нас традиционно начинается именно с этого мероприятия (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – подписала снимок она. Для торжественного мероприятия звезда выбрала наряд в черно-белый наряд, который подчеркивает ее великолепные формы.
"Сногсшибательная фотография", – пишет один из подписчиков. "Валерия как всегда прекрасна", – восхищается другой.
Пользователи считают, что певица в этом конкурсе побила всех дам, которые присутствовали на вечере. Она затмила даже Кристину Орбакайте, которая пришла на праздник в более откровенном наряде.
Внешний вид Орбакайте оценили далеко не все. "Слишком коротко платье(каждому возросту идет разная длина,как-то режет глаз..", – считает комментатор. "Сколько сладкого аж приторно. А реально зачем колготки в сеточку?" – вопрошает второй
Напомним, что шоу Юдашкина проходит 8 марта уже не первый год. Традиционно на него собираются все сливки российского шоу-бизнеса.
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