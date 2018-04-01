Николаев обматерил больного Фадеева

Эксклюзив Интервью Кобзон покрыл матом телевизионщиков Приревновавшая Cтриженова ушла от мужа Дом-2

Выбор читателей

"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына
"Я бы попарил": помолодевшая Волочкова полностью разделась для фото
Cолнцев пошел в ЗАГС с богатой похотливой старушкой
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
партнеры
Воскресенье 1 апреля
Лента новостей
14:13
В Подмосковье иномарка протаранила дом
13:30
Под Петербургом произошел крупный пожар (видео)
13:05
От смешной челки до бороды: как менялся Сергей Лазарев
12:17
В Подмосковье нашли изрезанный труп мужчины
11:47
Высланные из США дипломаты приземлились в Москве
11:04
В Петербурге из-за бесхозного предмета перекрыли станцию метро
10:49
В Москве загорелся рынок "Тропарево"
10:22
Путин принял отставку Тулеева
10:00
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
08:52
Тулеев подал в отставку из-за пожара в "Зимней вишне"
20:27
Мавроди закопали на престижном кладбище Москвы
17:47
Ужасающие фото кастрировавшего себя актера Сапаева
16:48
"Горько плачет": бабушка все еще ждет насмерть забитого актера Сапаева
16:14
"Она будет его облизывать": Жена об уходе Ивана Краско к бывшей
15:51
Певица Натали трагически потеряла третьего ребенка
15:20
Известная певица назвала пожар в Кемерово терактом против Путина
14:50
Владелица "Зимней вишни" сделала неожиданное признание
14:15
80-летний Збруев сводит с ума россиянок
14:09
Первый канал обругали за "Смак" с разбитым инсультом Добронравовым
13:43
В московском метро из-за пассажира встали поезда
13:11
Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
12:37
Пожизненно лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем
12:26
Резко постаревшая Кудрявцева вызвала панику
11:43
Могли быть жертвы: Бузова наплевала на трагедию и устроила шоу
11:07
Нелепые наряды вечно молодой Натали
11:03
Заперший детей Вострикова в "Зимней вишне" попал на видео
10:47
У безработного москвича украли внедорожник за 5 млн
10:31
Известного российского актера зверски убили после смены пола
10:11
Страшные тайны: Николя Саркози
09:58
"Идеальна поза кошечки": Шокирующие истории о сексе в "Доме-2"
09:56
Грабитель ударил 31-летнюю москвичку ножом в живот
09:50
Сибирская язва съела 60 человек в центре России
21:58
Кто толкает мир к войне: дело Скрипаля как старт обратного отсчета
21:57
Алкоголик Осин выпрашивает копеечку на жилье
21:50
Отъевшегося на курорте Николаева перепутали с барсуком
21:42
"Юный ангел": сын Преснякова и Подольской покорил россиян
21:30
"Пока, люблю вас": Востриков попрощался с детьми за сутки до пожара
21:18
Устроивший стрельбу Витас прячется от разъяренных соседей
20:55
Дым и темнота: видео чудесного спасения детей из "Зимней вишни"
20:50
Исхудавшая Муцениеце молит о помощи
20:46
Американцы сбежали из Петербурга под звон посуды
20:31
Безумные регионы: В Новосибирской области запретили лаять по ночам
20:30
К чему снятся тараканы
20:14
В Москве пьяный пассажир избил кондуктора
19:45
Любовник Волочковой исчез после позорных плясок
19:28
Звезда "Дома-2" бежит из России с детьми на руках
19:16
ЦРУ в истерике атакует российских дипломатов непристойностями
19:15
В Подмосковье пассажирский лайнер чудом избежал крушения
19:06
Шварценеггеру провели экстренную операцию на сердце
18:30
Потерявшего семью Вострикова затравили из-за предательства
18:19
Охранявший "Зимнюю вишню" ЧОП самоликвидировался
18:09
Красотка из "Дома-2" полностью разделась для фото
18:04
Умерла народная артистка России Наталья Попович
18:01
Вкладчики "МММ" устраивают Мавроди тайные похороны
17:37
Школьницы упивались жестоким избиением девочки из-за парня (видео)
17:32
"ЕР" выступила за ужесточение пожарного надзора
17:23
Россия высылает украинских дипломатов
16:46
Оставшемуся сиротой мальчику из Кемерово раскрыли страшную правду
16:42
В Петербурге загорелся колбасный завод (видео)
16:29
Хлеб в десятки раз токсичнее кофе
16:05
Совет на выходные
16:03
Неузнаваемый Евгений Осин теряет память
15:52
Еда из кафе и ресторанов признана опасной
15:51
Макрон подставил Терезу Мэй
15:49
"Постоянно наклоняют": Лукашенко после траура закатил истерику Москве
15:42
Обложили со всех сторон: Запад готовится к войне с Россией
15:32
Сказочное богатство пенсионерки Пугачевой разозлило народ
15:31
Россия вышвырнула польских дипломатов
15:26
В жилом доме в Кемерово произошел крупный пожар
15:25
Володин советует Западу остепениться
15:25
Воробьев с перекошенным от паралича лицом шокировал врачей
15:23
В Москве с высоты шестого этажа рухнул балкон
15:16
Вечно голодная 172-килограммовая девочка стала королевой красоты 
15:16
Мавроди хотят похоронить в космосе
15:14
В Подмосковье мальчик умер из-за отравления "лимонадом"
15:06
Главные события Москвы с 30 марта по 6 апреля
14:58
На почте воровали пенсии мертвых россиян
14:50
Клара Новикова оправдалась за спектакль в день скорби по сгоревшим детям
14:42
Когда в Москве потеплеет
14:19
Потрясенные медики спасают отравившегося Осина
14:16
Педофил три года насиловал девочку на глазах у матери-артистки
14:13
Юморист Александр Морозов выбрал смерть для своего отца
13:57
В Петербурге после жестокого избиения соседом скончалась 80-летняя старушка
13:51
Володин отдал на благотворительность половину доходов
13:50
Американские дипломаты бегут из Петербурга с пакетами из "Пятерочки"
13:49
Новый детский сад в Щербинке готов к приему воспитанников
13:45
Актер из "Универа": Меня сбили Mercedes и Lada
13:41
Евгения Осина срочно положили в больницу
13:31
"Нафтогаз" назвал руководство "Газпрома" котиками
13:27
Странный жест Навки покоробил россиян
13:22
Финансовый кризис подкосил Сергея Дроботенко
13:08
"Светлана" прошла под фиолетовой веткой метро
12:58
В Москве у актера из "Папиных дочек" украли гобой
12:50
В Москве попрощались с Олегом Анофриевым
12:40
Воробей перепутали с Пугачевой
12:38
Дочь Скрипаля внезапно поправилась
12:31
На фоне кемеровской трагедии в Перми умолчали о страшном пожаре в школе
12:28
Водитель сбил мужчину на зебре и скрылся
12:09
На юг Москвы придет новая ветка метро
12:09
Взбешенный Кобзон покрыл отборным матом телевизионщиков
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Приревновавшая Cтриженова ушла от мужа
Сказочное богатство пенсионерки Пугачевой разозлило народ
Известная певица назвала пожар в Кемерово терактом против Путина
Взбешенный Кобзон покрыл отборным матом телевизионщиков
Известного российского актера зверски убили после смены пола
Потерявшего семью Вострикова затравили из-за предательства
Шоу-бизнес

Николаев обматерил больного Фадеева

Юрий Николаев и Максим Фадеев. Фото: Dni.ru
Известный продюсер Максим Фадеев рассказал, как начиналась его карьера. Он хотел попробовать свои силы в передаче "Утренняя почта", которую вел Юрий Николаев, но получил жесткий отпор.
прочитано 11175 раз

Молодой Фадеев приехал из Кургана в Москву, чтобы передать кассету со своей песней "Танцы на стеклах" знаменитому ведущему. Он знал, что попадание в "Утреннюю почту" практически гарантирует ему успех.

ПО ТЕМЕ

Грудь 66-летней жены онкобольного Николаева выпрыгивала из блузки

"Стало невозможно с этим жить": Фадеев рассказал о чувствах к Бузовой

 Максим Александрович Фадеев

Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

"Была зима. Я думал, надо идти к Останкинской башне. Вышел, смотрю: вроде недалеко. Пошел по прямой, по каким-то оврагам. Я был в шоке, башня не приближалась. Простыл, потому что денег не было на такси. Короче, это был ад", – рассказал он в интервью блогеру Дмитрию Портнягину. В конце концов, заболевший Фадеев смог добраться до телецентра.

Но тут начинающий исполнитель столкнулся с настоящим разочарованием. Он поджидал Николаева в коридоре Останкино и, когда наконец заметил его, решил подойти и вручить кассету. Диалог не заладился.

"Я говорю: "Извините, здравствуйте, я из Кургана, я бы хотел передать вам кассету". А он так посмотрел на меня и говорит: "Иди на ***", – заявил Фадеев. Он был очень расстроен: на его глазах были разрушены все мечты.

Но юный продюсер не разозлился на Николаева. Он считал ведущего "хорошим мужиком", несмотря на такой резкий отказ. "Я просто сказал, как было на самом деле. Он это сказал хлестко и коротко", – добавил Фадеев.

Примечательно, что теперь продюсер старается прослушивать все записи, которые ему присылают. Он не отказывается от этой практики, даже когда ему приходится оценивать до десяти тысяч композиций.

Автор: Евгений Мышко1 апреля 2018, 10:45

комментарии

Политика

Страшные тайны: Николя Саркози
Американцы сбежали из Петербурга под звон посуды
ЦРУ в истерике атакует российских дипломатов непристойностями
Кто толкает мир к войне: дело Скрипаля как старт обратного отсчета

Шоу-бизнес

Анфиса Чехова выходит замуж
Рак груди заставил Брежневу обратиться с просьбой
"Танцы в моей кровати": вкусы маленького сына Плющенко вызвали шок
Николаев обматерил больного Фадеева

Проишествия

Известного певца нашли мертвым в собственном доме
Автобус с ехавшими проверять пожароопасность ТЦ журналистами загорелся в пути
Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
"Отмечали каникулы": дети при пожаре в "Зимней вишне" гибли целыми классами

Lifestyle

Раскрыты секреты нового сезона "Игры престолов"
Известный музыкант полностью излечился от рака
Одержимая 77-летняя балерина шокировала танцами
Как российская певица стала звездой мультфильмов
Шоу-бизнес

Первый канал обругали за "Смак" с разбитым инсультом Добронравовым

Запись программы ввела народ в заблуждение
Шоу-бизнес

Раскрыты зарплаты участников "Дома-2"

Рапунцель платят 200 тысяч в месяц
Шоу-бизнес

Маликов назвал сына необычным именем

Свой выбор родители связали с религией
Шоу-бизнес

Меньшова выставила покойного Анофриева жутким изменщиком

Покойному актеру перемыли кости на Первом канале

Гороскоп

Совет на выходные
Специалист об ухудшении состояния онемевшего от инсульта Добронравова
Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля
Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина

Фоторепортажи

Воробей перепутали с Пугачевой
Студентка пермского вуза стала самой красивой в мире
50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя
В Москве состоялась церемония вручения премии "Золотая маска"

Спорт

Медведева повторяет роковую ошибку Сотниковой
У американского баскетболиста отказало сердце прямо во время матча (видео)
Пятилетний сын вратаря сборной умер от рака
Загитова получила жуткую травму из-за падений на ЧМ

Регионы

Тулеев подал в отставку из-за пожара в "Зимней вишне"
Заперший детей Вострикова в "Зимней вишне" попал на видео
Владелица "Зимней вишни" сделала неожиданное признание
"Пока, люблю вас": Востриков попрощался с детьми за сутки до пожара
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru