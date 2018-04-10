Почему Галкин и Дроботенко скрывают близкие отношения

На людях артисты делают вид, что едва знакомы. Однако шила в мешке не утаишь.

Завистники и злопыхатели не перестают поливать ядом талантливого юмориста Максима Галкина. Мол, женщины его не интересуют, мол, Алла Пугачева нужна лишь для прикрытия. Сообщаются даже имена якобы его любовников...

Вот и "Экспресс-газета" отличилась. Ее рассказ о встрече юмориста с коллегой по цеху Максимом Галкиным на юбилее Владимира Винокура процитируем дословно: "Максим Галкин на бегу "лизнул" пальчиком ладонь Сережи Дроботенко. Ребята скрывают свои отношения, делают вид, что всего лишь товарищи по цеху. Ну теперь-то Макс может не прятаться и в любое время дать деру от нашего гомофобного общества. Недавно он получил паспорт гражданина Кипра, предварительно вложив в недвижимость острова почти $3 миллиона. В общем, поступил, как многие, кто боится, что ополоумевшие от свалившегося на них богатства силовики опустят железный занавес, и отсюда больше не вырвешься". "Алла Пугачева купила себе место на кладбище в Иерусалиме, а Галкин с Дроботенко планируют переехать на Кипр, потому что знают: враг внутри, а спасаться от него надо снаружи", – резюмирует издание.

Вот так и рождаются слухи, множатся сплетни. Впрочем, женатого Галкина в гомосексуальности обвиняют не впервые. "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной", – в конце прошлого года заявил юмористу актер Алексей Панин. А потом подчеркнул: "Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Не считаю, что это оскорбление. Но меня удивляет лицемерие людей. Как можно жить двуличной жизнью и при этом обсуждать других! Я еще раз говорю: никогда не был против геев, лесбиянок и людей, которые живут жизнью, нравящейся им. Но лицемерие зашкаливает! Я, конечно, понимаю, что человеку, который ведет детскую передачу на Первом канале (Галкин ведет передачу "Лучше всех!" – Прим. ред.), сложно признаться в том, что он гей. Представляешь, если я открою свой рот и расскажу про твоих телевизионных руководителей? Ты представляешь, какой скандал будет?"