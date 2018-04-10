Она тебя сожрет: Киркорова поймали в жарких объятьях Бузовой

Поклонницы приревновали Филиппа Киркорова к Ольге Бузовой. Танцы странной парочки взбудоражили пользователей Сети.

Киркоров опубликовал в своем Instagram ряд снимков, на которых вместе с Бузовой совершает странные движения. Безумные действия происходят прямо на автостоянке рядом с припаркованной машиной. Артисты размахивают руками, играют с волосами Ольги, принимают двусмысленные позы и страстно обнимаются.

К сожалению, причины такого странного поведения остались неизвестны широкой общественности, так как Киркоров был слишком лаконичен. Он написал под снимком: "Mission impossible...", что с английского переводится как "Миссия невыполнима".

Фанатки переполошились и накинулись на Ольгу с критикой. "Не понимаю, почему в нее, в чем изюминка?", "Филипп ты с этой курицей? Неожиданно!". "Филя, беги пока можешь! Она тебя сожрет!", - писали дамы, уязвленные непостоянством певца.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 10 Апр 2018 в 7:42 PDT

Некоторым понравилась идея о возможности романа между звездами шоу-бизнеса. "Филл украсит любую девушку!", "О да) Поп– королева) Отличная получилась бы пара", "Совет да Любовь", "Это любовь", "Вы просто обязаны быть вместе!" (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – смеялись подписчики над загадочным дуэтом.

Добавим, что совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что к Бузовой вернулся бывший любовник – звезда реалити-шоу "Дом-2" Роман Гриценко. В одном из аккаунтов в Instagram, посвященных скандально известному телепроекту появился короткий ролик под названием: "Рома вернулся на поляну – и сразу к Бузовой".

На видео Ольга запечатлена танцующей перед хохочущим Романом. Когда же Бузова увидела, что ее снимают, она попросила прекратить запись.