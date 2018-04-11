Лобода обнажилась для журнала и дала откровенное интервью

Певица Светлана Лобода совсем скоро родит второго ребенка. В честь радостного события популярная исполнительница снялась для обложки женского журнала, обнажив большой живот, и дала интервью.

Майский номер популярного женского журнала украсила Светлана Лобода. Артистка предстала на фото в джинсах классической расцветки и белой футболке, которую подняла и завязала узлом под грудью так, чтобы отчетливо просматривался внушительный живот. Совсем скоро Светлана родит второго ребенка.

Певица похвасталась обложкой, опубликовав ее на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Изображение Лобода сопроводила отрывком из интервью, которое дала изданию. Светлана призналась, что не боится выпасть из обоймы и скатиться с вершины успеха, и заявила, что у нее грандиозные планы на ближайшее время.

"У меня в Лос Анджелесе назначены съемки, запись альбома, идет подготовка к грандиозным концертам этой осенью. А дети всегда со мной, и Евочка и мой маленький кенгуренок. Ничего не изменится когда ребенок родится, у меня прекрасные няня, мама, они всегда готовы помочь. Для всего найдутся и время и силы. Я буду идти дальше", – заявила Лобода в интервью.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 10 Апр 2018 в 10:55 PDT

В настоящее время Светлана Лобода находится в Америке, откуда с завидной регулярностью публикует фотографии и видео. Вместе с семьей она арендует роскошную виллу. По слухам, за удобства и великолепие исполнительница выкладывает около 800 тысяч рублей в неделю. Светлана вовсю готовится к родам, которые, говорят, пройдут в одной из самых престижных клиник Лос-Анджелеса – Cedars-Sinai Medical Center. По слухам, малыш появится совсем скоро – уже в мае. Кто является отцом ребенка Лободы, неизвестно.

