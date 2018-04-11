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Обнаглевшие хозяева гостиницы вытолкали Самбурскую в шею

Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya
Телеведущей пришлось поучаствовать в потасовке. На съемочную группу программы "Ревизорро" напали недовольные проверкой сотрудники.
прочитано 900 раз

Телевизионщики приехали в Сочи, чтобы обследовать четырехзвездочный отель "Бридж резорт". Видимо, хозяевам гостиницы пришлось не по душе самоуправство непрошеных гостей: журналистов взашей вытолкали на улицу, забрали карты памяти и удалили отснятые материалы.

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 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

В результате заварушки пострадал шеф-редактор и звукорежиссер программы, нанесены повреждения съемочному оборудованию телеканала "Пятница!". Добавим, что технику журналистам вернули после долгих разбирательств с участием приехавшей на место происшествия полиции. 

Едва удалось унести ноги известному блогеру Иде Галич. Девушка выступала в роли тайного агента телепроекта и в момент конфликта находилась в ресторане отеля, где ждала Настасью Самбурскую. Продюсерам пришлось срочно эвакуировать барышню, дабы та не получила на орехи.  

 

 

Настасья уже не первый раз попадает под раздачу. К примеру, в январе 2018 года программа "Ревизорро" решила проверить кафе "Нептун". Съемочной группе пришлось несладко: пострадали звукорежиссер, администратор и операторы.

Буйный сотрудник закусочной нецензурно бранился и угрожал. Пытаясь помешать съемке, мужчина набросился на бригаду телевизионщиков, а одного из членов группы ударил кулаком в лицо. Испугавшись агрессии, Самбурская укрылась в подсобном помещении. Несмотря на то что у некоторых представителей мужской части "Ревизорро" были следы от ударов на лице и теле, уголовное дело решили не заводить – разобрались на месте.

"Я не ожидала конфликта. Думала, что это может произойти в других обстоятельствах, но не тогда, когда мы действуем в рамках закона. При проверке кафе нападающий явно почувствовал свою безнаказанность и начал всех бить. Я в тот момент думала, что уйду из ресторана, если только и меня побьют", – вспоминала напуганная Самбурская. 

Автор: Руслана Алексеева11 апреля 2018, 14:18
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Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии

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