У маленьких детей Пугачевой нашелся другой отец

Некогда популярный певец Сергей Челобанов на ток-шоу рассказал о романе с Аллой Пугачевой. Артист заявил, что он может быть отцом Гарри и Лизы.

Сергей Челобанов стал героем новой передачи на НТВ "ДНК". Как следует из названия, шоу специализируется на тестах с определением родства между людьми. Вот и Челобанов в студии объявил, что сомневается в своем отцовстве. Дескать, певец не уверен, что является родителем двухлетнего Александра, которого ему подарила гражданская жена Евгения Гранде. Сомнения артиста оказались излишними: выяснилось, что малыш – его родной сын.

Тем не менее певец не успокоился. Он заявил, что у него есть подозрения относительно детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Гарри и Лизы. Челобанов высказал предположение, что он может быть настоящим отцом четырехлетних малышей Примадонны.

Челобанов решил напомнить зрителям в студии, с чего начался их с Пугачевой роман. По словам артиста, сближению способствовали коньяк и танцы. "Помню, что мы крепко выпили за знакомство. Началось же все с коньячка. Потом мы с Аллой интимно танцевали, чуть ближе, чем положено, прижимаясь друг к другу. Вообще поначалу не было любви. Она просто предложила поработать, услышав мой музыкальный материал. Но как-то постепенно, незаметно для меня, для нее жизнь нас уложила в кроватку", – поведал артист.

Певец высказал мнение, что именно его биоматериал могла использовать Примадонна для рождения Гарри и Лизы. Якобы в эпоху их бурного романа Алла так мечтала родить от него, что водила Сергея на всевозможные исследования.

Пользователи Сети, посмотревшие передачу, уверенно заявили, что отцовством Челобанова "и не пахнет". "Ой, что-то Челобанова понесло))) Когда секас-то был?", "Успокойтесь, господин Челобанов, вами там и не пахнет. Много чести на себя берете. Что когда-то было, то прошло", "Это не мужик!, Алла это явление, а такие индивидумы, прилипалы. Если бы не А.Б. вас уже все забыли. Ничтожиство!", "Никогда не уважал этого человека. Его внешний вид всегда вызывает брезгливость, а за такие его высказывания, ПРЕЗИРАЮ (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались интернет-пользователи.