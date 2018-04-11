Родившая Рапунцель вышвырнула из дома мать-интриганку

Браку недавно родившей Ольги Рапунцель угрожает опасность. Склоки между родными заставили звезду "Дома-2" сделать нелегкий выбор.

Супруг Ольги Дмитрий Дмитренко признался журналистам, что не может найти общий язык со своей тещей Татьяной Владимировной. Мужчина уверен, что пожилая женщина – интриганка. Она якобы намерена разрушить молодую семью: постоянно унижает, шантажирует, оскорбляет зятя.

Мать Рапунцель, напротив, считает, что новоявленный отец ведет себя неадекватно, а все его обвинения надуманы и фальшивы. "Он поставил Оле ультиматум: либо он, либо я", – вспомнила конфликт звездная теща. Пожилая женщина сообщила, что Дмитрий вторые сутки ночует в подъезде.

Это заявление взбесило главу семьи. Дмитренко разразился гневной тирадой в адрес родственницы жены. Свои претензии он опубликовал в соцсетях.

Публикация от Дмитрий Дмитренко (@dmitry_dmitrenko) 9 Апр 2018 в 1:57 PDT

"А почему теща, когда я ее дочери Ольге Рапунцель (Дмитренко) предложение делал на Сейшелах, против не была, а наоборот – только за, да и хлопала в ладоши? И осталась довольна, что руководство "Дома-2" ей билеты оплатило во Владивосток, Москву, Дубай, Сейшелы – туда и обратно. Она шустро собрала свой рюкзак походный и прилетела понежиться в Индийском океане. Это у нее здорово получается", – упрекнул Татьяну Владимировну Дима.

Дмитренко признался подписчикам, что теща ранее не высказывалась против их бракосочетания. Якобы она всем своим видом показывала, что несказанно счастлива за дочь. "Все ей вкатило – и свадьба, и роспись в Гагаринском ЗАГСе, и фуршетный стол в ресторане, лимузин, фотосессия. Короче, красиво жить не запретишь. Она была довольна", – возмутился участник скандального телешоу.

"Также цитирую ее слова: "А я не буду влезать в вашу семью, и никто мне не указ! Ты никто, понял, Дима, в этой семье! Я все сделаю, чтобы вашей семьи не стало". Она прилетела не с добром, а разрушить нашу семью. Я делаю такие выводы. Ей плевать, что у нас с ее старшей дочерью Ольгой любовь, родилась дочь – ее внучка", – продолжил жаловаться обиженный зять.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 8 Апр 2018 в 6:16 PDT

В этой перепалке больше всего досталось Рапунцель. Звезда оказалась меж двух огней. Ей пришлось выбирать между отцом своего ребенка и родной матерью. В итоге участница "Дома-2" прогнала любимую родительницу на Поляну.

"Он не ночевал в подъезде! Я его звала: "Приходи домой", а он говорил: "Пока твоя мама не уйдет, я домой не приду". Но у него ведь я жена, и есть дочь, а он так себя ведет! Мне жаль свою маму и Диму, а больше всего — ребенка. Я люблю Диму и свою маму", – рассказала расстроенная Ольга журналистам Dom2Life.ru.