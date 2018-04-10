Инфицированная Рапунцель находится при смерти

Состояние звезды "Дома-2" резко ухудшилось. Она часто плачет.

Уже несколько дней Алена Рапунцель страшно страдает. Высокая температура, кашель, головные боли – это далеко не полный список симптомов, с которыми участницу "Дома-2" экстренно увезли в больницу.

"Я еще болею, мне еще плохо. Увезли вообще с температурой 39 и подозрением на пневмонию. Снимок сделали, сказали, что нет воспаления, но грипп. Как оказалось, грипп средней степени тяжести. Но там такая страшная инфекционная больница, там и с гепатитами лежат! – едва говорит Алена. – Я так испугалась и поняла, что там не останусь. Я плакала сидела, мне было еще хуже. И вчера я сбежала из больницы. Сейчас поеду к врачу на уколы снова".

Пережить болезнь находящейся на грани жизни и смерти Рапунцель помогает ее бойфренд Илья Яббаров. "Илья меня поддерживает. Он так обо мне заботится – вообще от меня не отходит! Он мне и чай, и таблеточки, и покушать – чтобы все вовремя было. Уколы утром мне делает, специально просыпается", – цитирует Алену Dom2Life.ru.

Публикация от Алёна Рапунцель (Савкина) Дом2 (@alenatoffii) 6 Апр 2018 в 3:20 PDT

Как говорят медики, возбудителями пневмонии являются различные инфекции, анаэробные бактерии (пневмококки, стрептококки, стафилококки), микроорганизмы, грибы рода аспергилл и вирусы. Развитию заболевания способствуют неблагоприятные условия – сильное переохлаждение, значительные перегрузки, интоксикации и другие факторы, понижающие сопротивляемость организма, которые могут привести к активизации имеющейся в верхних дыхательных путях микробной флоры. От бронхиальной пневмонии, развившейся на фоне СПИДа, в 1991 году умер Фредди Меркьюри.