Собчак распекли за поедание черной икры ложками

Журналисты телеканала "Россия 24" посветили сюжет Ксении Собчак, а точнее ее королевскому отпуску. Телевизионщики увидели в роскошной жизни недавнего кандидата в президенты смачный плевок в души голосовавших за нее россиян.

"Черная икра ложками. На яхте. С живописными пейзажами на фоне. Так отдыхает Ксения Собчак, судя по ее Instagram", – сообщал ведущий новостного выпуска. В это время за спиной у журналиста мелькали фотографии Ксении из соцсетей.

"Красивая интересная жизнь после президентских выборов. Кандидат "против всех", который ужасался проблемам россиян и обещал эти проблемы решать, похоже, пересмотрел приоритеты вдалеке от России", – обрушился на звезду журналист.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 10 Апр 2018 в 12:30 PDT

Также телевизионщики отметили, что Собчак может себе позволить большие траты. По данным ЦИК на предвыборную компанию Ксении Анатольевны ушло 157 миллионов рублей, причем 26 миллионов из них – это собственные средства скандальной блондинки.

"Так может, просто разочаровалась в большой политике?" – съязвил ведущий. Ему на помощь пришел журналист Антон Подковенко: "Ну почему же? Ксения легко меняет гламурное платье на строгий деловой костюм и наоборот, это просто бизнес".

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 15 Ноя 2017 в 9:54 PST

Отметим, что по сообщениям Агентства гражданской журналистики "Ридус" икра в публикациях Собчак – это реклама, а не ежедневный рацион.