Молодая жена ушла от Ивана Краско к другому мужчине

Бывшая супруга Ивана Краско Наталья Вяль рассказала об отношениях с актером. Она призналась, что ушла от артиста, когда у нее появился другой.

Художник по костюмам Наталья Вяль была замужем за Иваном Краско на протяжении десяти лет – с 2001 по 2011 год. На момент их разрыва Наталье было 34 года, а Ивану – 81. Она подарила ему сыновей Ивана и Федора. С первого дня и до сих пор экс-супруга обращается к Краско уважительно – на Вы. Наталья вспомнила, как пыталась разойтись с Иваном. По ее признанию, тогда кипели нешуточные страсти.

"Я от него за год пыталась уйти. Тогда это было громко, со слезами: "Отпустите меня, не могу больше. Вы же видите, что я Вас не люблю и не могу возвращаться домой!" Ножки просто не шли – был такой период. Он мне сказал: "Да ты что, миленькая! Ты свободная женщина!" Я ему в ответ: "А ничего, что мы в браке живем, и брак наш венчанный?" Решила, что ухожу, спустя время, когда у меня появился другой. Иван Иванович переживал, конечно. Говорил мне: "Не торопись, подожди. Может, это не твоя судьба!" Но на тот момент у меня появился вариант в принципе от него уйти", – цитирует Наталью Вяль Sobesednik.

О браке с Иваном Краско женщина отзывается с теплотой. "Я стала мудрее, начала шире смотреть на мир. Не зря ведь говорят, что любой опыт положительный", – отметила Вяль.

Впрочем, Наталья не удержалась от критики в адрес бывшего супруга. "Я не могла смириться с его ревностью. Ревновал он меня сильно. И меня это задевало, потому что любовь и семья, на мой взгляд, – это уважение и доверие. Я должна не бояться повернуться к человеку спиной. А он не должен бояться отпустить меня куда-то. Он всегда знал, где я нахожусь, но, несмотря на это, ревновал. Меня это очень обижало", – призналась бывшая жена престарелого артиста.