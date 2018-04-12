Больная раком певица спела на модном показе

Певица Лама Сафонова несмотря на онкологическое заболевание продолжает вести активную творческую деятельность. В перерыве между операциями и химиотерапией исполнительница пишет песни и участвует в светских мероприятиях.

Красавица приняла участие в модном показе модельера Елены Хандриковой на Международной Неделе Высокой Моды в Москве. Лама порадовала гостей праздника песней собственного исполнения.

Борьба с недугом нелегко деется Сафоновой. Она сильно исхудала, полностью поседела и с трудом передвигается. "Не складывать лапы и бороться до последнего", – девиз певицы, который помогает ей превозмогая страшную боль выходить на сцену и спасают от негативных мыслей.

Сейчас, по словам Ламы, у нее наблюдается ремиссия, однако праздновать победу пока рано. Блондинка ведет интернет-дневник, в котором описывает свой непростой опыт. Сейчас его согласилось опубликовать одно из российских издательств. Книга Сафоновой "Остаться в живых" выйдет в продажу уже в этом году, сообщает sobesednik.ru.

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) 10 Апр 2018 в 6:33 PDT

Сил певице придает и занятие рукоделием. Она всерьез увлеклась росписью джинсовых курток, которые с удовольствием приобретают ее многочисленные поклонницы из разных городов. Лама ежедневно радует их позитивными постами в Instagram и отчетами о своем здоровье: "Берегусь. Стараюсь соблюдать режим. Непросто даются любые поездки на авто – вестибулярный аппарат иногда "выстегивает" из нормального состояния (постхимические побочки), – но нужно набраться терпения. Организм проходит адаптацию после радиационной бомбежки".

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) 1 Мар 2018 в 1:56 PST

Напомним, артистка узнала об онкологическом заболевании в конце 2016 года. За ее судьбой следят десятки тысяч подписчиков. Лама подробно рассказывает о самочувствии и перенесенных процедурах, просит неравнодушных о помощи. В социальных сетях она подробно озвучила диагноз: "Для тех, кто уточняет диагноз: АДЕНОКАРЦЕНОМА. Обширный эндометриоидный рак тела матки 3-4 степень, с метастазами в лимфоузлах".