Пугачеву гонят из России из-за скандала с Козловским

Алла Пугачева очень разозлила пользователей Сети. Она публично поддержала оскорбившего россиян Данилу Козловского.

Королева российской эстрады своим приходом на премьеру режиссерского дебюта Данилы – фильма "Тренер", одобрила противоречивое высказывание Козловского о жителях нашей страны.

Он, напомним, в недавнем интервью посетовал на хамство и озлобленность россиян. "Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал, – возмутился Козловский. – В России, ****, сплошные ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: "Ну что у вас за жизнь-то такая ***, что в вас столько злобы. И главное – какие все смелые". Козловский подчеркнул: тот, "кто хочет ********, всегда найдет за что". Звезда надеется "никогда не ориентироваться на мнение людей, которые пишут гадости".

Интернет-пользователи тут же отреагировали на действия Примадонны. Особенно были активны читатели Dni.Ru. Алле Борисовне припомнили ее якобы отъезд на ПМЖ в Европу, молодого супруга и праздную жизнь в роскоши и всеобщей любви.

Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) 13 Мар 2018 в 1:30 PDT

"Дать бы им всем смачного пинка под зад да отправить в так ими любимую заграницу – без права чеса по бывшей родине. Вот бы мы и посмотрели, кому бы они – все такие талантливые и независимые – были там нужны. И как быстро проели бы миллионы, заработанные в ненавистной хамской России (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А че она трещит? Вроде на Кипр свалила пусть там на греков свой рот открывает!", – набросились на певицу патриоты.

"Только один совет можно дать Козловскому и Пугачевой: не читайте комментарии...Иначе вам дурачкам-клоунам голову напрочь снесет от собственной "значимости", "У них других забот нет, заботами занимаются няньки, прислуга, а они ведут праздную жизнь. В частности, Пугачева, она же так устала от концертной деятельности, от создания и подогрева собственной биографии! Отдыхай, милая, пишите дальше биографию, а то некому больше", – писали непреклонные в своем гневе читатели.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 14 Фев 2018 в 12:28 PST

Были и те, кто поддержал звезд шоу-бизнеса. "А на Козловского чего обижаться, он правду сказал. На себя надо обижаться", "Зачем гадости писать про людей. Они талантливы, успешны, трудяги. А кто Вам дал право судить людей? Вот и ответ...зависть", "Не обращай внимания, Данечка, на злыдней, мужики все тебе завидуют,а женская половина человечества все тебя любя", - встали на защиту своих кумиров поклонники.