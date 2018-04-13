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Такшина о воссоединении с Антипенко: Мы снова семья

Юлия Такшина и Григорий Антипенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Pantsikov
Актриса поразила признанием. Ее пример – другим наука.
прочитано 7026 раз

Юлия Такшина шесть лет состояла в браке с коллегой по цеху Григорием Антипенко, с которым познакомилась на съемках популярного телесериала "Не родись красивой". У них родились сыновья Иван (27 июня 2007 года) и Федор (3 июля 2009 года), но даже дети не сохранили семью – актеры развелись. Казалось, что пути назад нет...

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"Напряжение между нами прошло, – рассказывает, вспоминая о разрыве, Юлия. – Не то чтобы быстро, но сейчас его точно нет. Сейчас мы семья. Так сложилась жизнь. Да, родители вместе не живут, но, тем не менее, мы стараемся сохранить семью, которая будет как крепость. Мы крепость. Это уже степень какого-то родства – я искренне переживаю за него, искренне желаю, чтобы у Гриши была работа, чтобы он был счастлив. А если он будет счастлив, то и дети буду счастливы".

"Когда Григорий приходит хмурый, что-то не получается – такое всегда чувствуется, это всегда отражается на настроении всей семьи. А мне хочется, чтобы дети получали только положительные эмоции, потому что речь идет о наших детях. Я всегда очень стараюсь, чем могу, помочь Грише эмоционально. То же самое и Гриша делает", – уверяет Такшина. 

Актриса не раз признавалась, что отпуск всегда проводит с бывшим мужем. "Я никому не позволю обидеть Гришу, и он никогда не позволит обидеть меня. Дети это ценят и учатся у нас. Иначе нельзя. Мы же мальчиков растим, мужчин будущих. Они должны видеть хороший пример", – цитирует Юлию газета "Большая Москва". 

Автор: Иван Губкин13 апреля 2018, 11:20
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