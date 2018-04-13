Красавчик Козловский впервые откровенно рассказал о гомосексуализме

Актер не имеет ничего против однополых отношений. Однако сам предпочитает женский пол.

Про актера и режиссера Данилу Козловского в тусовке шепчутся, что он-де любит мужчин. И даже называют имена его любовников – артистов и певцов, которые у всех на слуху. Мол, у Данилы настолько большое достоинство, что отбоя от поклонников нет. Впрочем, Козловский считает все это грязными пересудами.

"Я не раз сталкивался с этим лично. С разного рода грязью относительно этой темы. Лично я говорю об этом открыто – я не гей, я не представляю никакую гей-организацию, – твердит Данила. – В то же время я не приветствую какую-то чрезмерную активность со стороны гей-сообщества. Во всяком случае, сегодня. Мы должны учитывать особенности нашего общества, оно довольно консервативно".

При этом он считает, что кинокартины об однополых отношениях должны появляться на экранах. "Более того, я уверен, что фильмы о геях никому ничего плохого не сделают. Часто люди, которые ратуют за нравственность нации и ее чистоту, сами совершают безнравственные поступки, навязывая агрессию и злобу", – отметил артист.

По глубокому убеждению актера, важно не то, с кем спит человек, а какой он по своей сути, какие у него сердце, душа и ум. "Я несколько раз был свидетелем, когда такие "нормальные пацаны" видели мужчину нетрадиционной ориентации и спрашивали у него: "Ты гей что ли? Ну ладно, смотри, он вроде нормально выглядит – нормальный мужик". То есть, когда они знакомились лично, его сексуальная ориентация их не смущала и впоследствии волновала меньше всего, потому что не это важно", – цитирует Козловского meduza.io.