Второй раз на те же грабли: Разведенная звезда "Дома-2" готовится к свадьбе

Звезда шоу "Дом-2" Юлия Ефременкова приняла предложение руки и сердца от своего ухажера с телепроекта Сергея Кучерова. Радостной новостью она поделилась на своей странице в Instagram. Не все подписчики разделили радость девушки.

"Ура !!!Мой любимый @sergo_kucherini (аккаунт в Instagram Сергея Кучерова. – Прим. ред.) сделал мне предложение 💍Все было как в сказке ,лучше и не придумать! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась Юлия Ефременкова своим счастьем в Сети.

Она добавила, что встретила свою любовь на "Доме-2", а парой они стали также в рамках проекта, но уже на Сейшелах. "Поэтому я очень тебе благодарна , что оно было сделано именно так ❤️ который раз убеждаюсь ,когда мужчина хочет он без лишних слов делает !!!!!", – подчеркнула девушка.

Публикация от Юлия Ефременкова (@efremenkovvva) 13 Апр 2018 в 2:33 PDT

Она поблагодарила не только своего избранника, но и всю съемочную группу, которая знала о подготовке предложения, однако сумела сохранить происходящее в тайе."Спасибо ребятам 👧👦за теплые слова !Убеждаюсь в который раз ,на доме 2 мечты сбываются !!!!!🎊🎉⭐️🍾Хочу сказать тебе еще раз ,я очень тебя люблю котька !", – заключила Юлия Ефременкова.

Публикация от Юлия Ефременкова (@efremenkovvva) 9 Апр 2018 в 4:25 PDT

Отметим, не все подписчики звезды "Дома-2" разделили ее радость. Некоторые припомнили. что она уже связывала себя узами брака с актером Тимуром Ефременковым, однако долго их брак не продлился. Девушка обвиняла своего избранника в неверности и расточительности. Некоторые пользователи Сети усомнились, что этот рак будет сильно устойчивее предыдущего.

Публикация от Юлия Ефременкова (@efremenkovvva) 18 Мар 2018 в 10:29 PDT

"Второй раз на одни грабли , молодец Юля, конечно соглашайся", "он нахлебник,работать не хочет,присаседился😂", "твои глаза как не горели на него никогда, так и не горят, ну а стоит ли жить с тем кого не любишь, решать тебе", – поделились своим скепсисом комментаторы.

Публикация от Юлия Ефременкова (@efremenkovvva) 11 Фев 2018 в 2:06 PST

Впрочем, большинство подписчиков признались, что сами чуть не расплакались, когда смотрели в эфире предложение руки и сердца от Сергея Кучерова. Они поздравили пару с важным для них шагом и пожелали перестать ссориться и начать жить счастливо.