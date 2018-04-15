Малахов заставил плакать 78-летнего Виторгана

Артист Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик стали героями передачи "Привет, Андрей!". Они показали ведущему Андрею Малахову лицо новорожденной дочери.

Выпуск передачи получился невероятно трогательным. Расспросы Малахова и других гостей студии заставили заплакать 78-летнего Виторгана. Артист не смог сдержать слез, когда рассказывал о том, каким счастливым его сделало рождение дочери.

Актер прекрасно понимает, что когда Этель пойдет в школу, ему будет уже больше 80. Виторган уверен, что все это не имеет значения. "Я уже много лет не был настолько счастлив. Это невероятные ощущения, возраст родителей в таком случае не важен. Главное – на свет появился новый человек", – заявил он.

По его словам, по этому поводу злорадствовать не стоит. "Теперь у меня есть стимул лучше следить за здоровьем", – добавил артист.

Не поняла критики в свой адрес и Млодик. Ее удивило, что в Сети появилось столько злобных комментариев после рождения Этель.

Во время записи передачи о новорожденной высказалась юмористка Клара Новикова. Она никак не может определиться, на кого же больше похожа девочка.

Артистка добавила, что она сразу почувствовала, как Виторган и Млодик любят дочку. "Недавно была в гостях у семьи, подошла к кроватке малышки, и она внезапно начала хныкать. Так Эммочка сразу влетел в комнату, узнать, что же случилось с девочкой", – рассказала Новикова. Юмористка отметила, что родители реагируют буквально на каждый писк Этель.