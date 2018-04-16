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Счастливая мать троих сыновей Полина Диброва: Вот и девочка появилась

Полина и Дмитрий Дибровы. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Полина Диброва публично обратилась к супругу, популярному телеведущему Дмитрию Диброву. Женщина поблагодарила любимого мужа за появление в ее жизни "девочки", которую она долго ждала.

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Полина Диброва не смогла сдержать радостных чувств и опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram несколько фотографий, на которых запечатлена вместе с автомобилем темного цвета известной элитной марки. Как оказалось, такой подарок ей преподнес любимый муж Дмитрий Дибров.

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Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

"Ох и выходные выдались в этот раз.... Моя куколка приехала в семью 🙏🏻 Вот и девочка появилась 😂😂 Как же долго я ее ждала🙌🏻 С самого нового года🎄 🤟🏼 Любимый муж, спасибо за подарок 💝 привыкаем друг к другу 🕊 даже ногти покрасила в цвет 😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала счастливая Полина.

Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на сообщение Дибровой. "Супер Девочка!))))) поздравляю !)))😁👍🏻", "Цвет настроения – синий! Киркоров объявил конкурс на свою песню, думаю это фото – победитель!!! По другому Ваше состояние на этом фото не опишешь)))) Супер! Поздравляю Полиночка с очень ценным подарком во всех отношениях!", "У меня тоже такая! Она шикарна!😍", "Это одна из лучших машин! Обожаю. Поздравляю с покупкой. Она великолепна!" – рассыпались в комплиментах подписчики.

Ранее Дмитрию Диброву всерьез досталось от возмущенных интернет-пользователей. Всему виной стало интервью телеведущего. 58-летний шоумен поведал об одиноких друзьях-миллионерах, которые развелись в зрелом возрасте. "Спрашивают: "А подружки у твоей жены есть? Поехали в Ростов – нам найдем…" Женихам говорю так: "Дело в том, что придется педиатрию изу­чить, ведь брать девушку надо прямо со школьной скамьи. Пока она чистая, пока учителя не нашлись…" – высказал свое мнение Дибров.

Эти слова произвели неприятное впечатление на читателей. "Фуууу, старая бабка этот Дибров. Педофил старый. Полина из бедной семьи, вот и вцепилась в будто бы богатого Диброва. САМ ДИБРОВ=господи, ну и самомнение у дедульки", "Вот козел то!!! А чего не из детского садика???", "У Диброва комплексы из детства. Мальчик не пользовался успехом у девочек никогда. Внешностью Бог его обделил. Мальчик вырос и добился "успеха". Да за деньги, да неискреннего, ненастоящего. Но уж как получилось", – высказались возмущенные пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева16 апреля 2018, 11:49
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