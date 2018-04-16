"Спеть смогу еще на бис": Пугачева возвращается на сцену

Примадонна в последнее время все чаще появляется на сцене. Якобы маленькая пенсия, необходимость содержать роскошный замок и двое маленьких детей заставили артистку снова запеть. Поклонники надеются, что теперь она отправится в полноценный гастрольный тур. А Dni.Ru выяснили, где артистка появится в ближайшее время.



В этом году поэт-песенник Михаил Гуцериев отмечает 60-летие. Он написал 140 популярных композиций для самых ярких исполнителей российской эстрады. И все они соберутся в Кремлевском дворце 19 мая на юбилейном вечере маэстро.

Главной звездой вечера станет Алла Пугачева. В ее репертуаре есть несколько хитов, написанных этим плодовитым автором, в том числе "Тянет сердце руки" и "Не звони". Послушать их из партера главного концертного зала страны можно будет всего за 12 тысяч рублей.

А 10 ноября в столичном СК "Олимпийский" 50-летие отметит Леонид Агутин. "Я решил собрать на сцене три десятка очень знаменитых, серьезных, мощных артистов – своих друзей, – рассказал он Dni.Ru. – Среди них – Шнуров, Баста, Маршал, Пресняков и, конечно, Алла Борисовна".

Когда-то Пугачева представляла Агутина на своих "Рождественских встречах". А в 2014-м на "Новой волне" в Юрмале Леонид исполнил песню "Три желания" во время творческого вечера Примадонны уже на правах мэтра.

В апреле 2019 года Пугачева планирует дать большой концерт по случаю своего 70-летия. "Следующий год у Аллы – юбилейный. Думаю, она вернется на сцену. Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни – вечные, они живут уже 30-40 лет", – заявил поэт Илья Резник.

К нему-то за новым хитом и обратилась Примадонна. "Илюша, я очень прошу, чтобы к моему юбилею в будущем году ты написал песню", – сказала она на юбилее автора своих шлягеров "Маэстро", "Без меня", "Старинные часы", "Как тревожен этот путь", "Три счастливых дня", "Балет".

Очень хочется верить, что здоровье артистку не подведет, и она выступит везде, где запланировала. Недаром ведь одна из композиций Примадонны содержит такие строки: "Спеть смогу еще на бис, / Жить на бис я не сумею..."