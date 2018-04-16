76-летний Лев Лещенко рассказал о разводе

Лев Лещенко дал откровенное интервью Борису Корчевникову в передаче "Судьба человека". Прославленный артист рассказал о "спокойном" разводе и о том, как смирился с бездетностью.

Лев Лещенко рано остался без матери – она умерла, когда будущей звезде эстрады не было и двух лет. "Мне был ровно год и восемь месяцев, когда мамы не стало. Это был самый разгар войны. Я точно не знаю, что именно с ней случилось. Кажется, что-то связано с горлом – тогда было не до диагнозов", – рассказал певец. Тем не менее о детстве он вспоминает с улыбкой.

Во время учебы в ГИТИСе Лев Лещенко познакомился с Аллой Абдаловой. Они встречались три года, а потом поженились. "Соревнование между нами было неизбежно. Ей хотелось заниматься классикой, у нас были творческие разногласия, тем более я занимался эстрадой и позже работал на радио", – отметил артист.

Лещенко и Абдалова часто уезжали в командировки, что тоже не укрепляло брак. В итоге они оформили развод. Певец сообщил, что расстались цивилизованно. "Брак наш дал трещину. Я пытался его склеить, но в итоге мы спокойно развелись. Детей не было, но она никогда ничего не говорила об этом, об абортах я не знал", – заверил Лещенко, отвечая на вопрос Корчевникова.

Певец еще состоял в браке, когда познакомился с будущей второй женой Ириной. "Впервые увидел ее в Сочи, на отдыхе, и с тех пор вот уже 40 лет любуюсь ее красотой", – сделал комплимент супруге известный исполнитель.

Ирина и Лев поженились через год после знакомства. Оформить отношения удалось с трудом. "Меня не пускали в ЗАГС, так как тогда второй брак считался чем-то из ряда вон. Я не расписывался с Ириной до тех пор, пока не сделал ремонт в квартире, где и отпраздновали свадьбу с близкими родственниками", – рассказал Лещенко.

Детей у супругов нет. Ирина так прокомментировала это обстоятельство: "По молодости это было тяжело принять, с возрастом как-то отходит на второй план. Это надо было просто пережить и идти дальше. Я до сих пор переживаю, это было тяжело. Мы тогда друг друга поддержали".

Лещенко переживает не так сильно. "У нас огромное количество родственников, и все так размылось... Я спокойнее к этому отношусь. Это не повод для того, чтобы что-то менять в своей жизни", – рассудил певец.