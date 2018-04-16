Беременная любовница выставила известного актера жутким изменником

Артист Олег Протасов не согласен с заявлением 30-летней москвички Татьяны Морозовой о том, что у них будет общий ребенок. Мужчина пришел в студию программы "На самом деле" для того, чтобы доказать свою правоту.

Олег категорически отрицает не только свое будущее возможное отцовство, но и сам факт близости с Татьяной когда-либо. По словам актера, они познакомились в караоке-баре, вместе сфотографировались, пообщались, а после расстались: он уехал на такси к жене.

Татьяна рассказала свою версию. Они встретились в "Доме кино", куда Татьяна пришла за билетами. Поболтали и решили переместиться в кабак поблизости. После танцев и пения Морозова пошла домой. Протасов позвонил ей и пригласил продолжить вечер в ближайшей гостинице, женщина согласилась. В отеле они занялись любовью.

Проверку на детекторе лжи согласился пройти только Олег, он уверял экспертов, что ему нечего скрывать. Татьяна отказалась от исследования сославшись на беременность, этот отказ в студии расценили не в пользу Морозовой.

Защищать супруга пришла жена актера Светлана, она заявила, что безоговорочно верит в верность мужа и может подтвердить, что он сразу после караоке-клуба вернулся домой, а не отправился на свидание, как рассказывает Татьяна. Супруга артиста потребовала сдать тест на подтверждение беременности прямо в студии, но получила категоричный отказ. "Я не верю, что она беременна", - выпалила Светлана.

Законная вторая половина Протасова, также согласилась пройти детектор лжи. В результате проверки выяснилось, что на самом деле она не верит в невиновность супруга и допускает его измену с Морозовой.

Протасов заявил, что не может иметь детей. В 2014 году он перенес операцию по удалению предстательной железы. Отвечая на вопросы полиграфолога, мужчина поклялся, что не спал с Татьяной. По показаниям детектора этот уверения оказались лживыми.

Морозовой еще раз предложили сдать анализы на установление беременности, но та отказалась. Она поведала, что будет делать тест ДНК, как только это станет возможным.

Отметим, что 50-летний Олег Протасов был пять раз официально женат, а также имел три гражданских брака, у него шестеро детей. На счету артиста множество ролей. В сериале "Зона" он дебютировал в качестве главного героя – злого милиционера, майора Шверника. В "Глухаре" Протасов сыграл Андрея Чигарева.