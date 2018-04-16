Орбакайте о затравленном наследнике: "Никите вдвойне тяжелее"

Злопыхатели и завистники то и дело поливают грязью Никиту Пресняков. Хотя он "виноват" лишь тем, что родился в самой известной музыкальной семье страны и с детства грезил сценой. Впрочем, когда его мама Кристина Орбакайте делала первые шаги на эстраде, ей тоже приходилось тяжело. За кулисами юбилейного концерта "Авторадио" с артисткой поговорил корреспондент Dni.Ru.

"Когда я начинала путь на эстраду, то не было никаких соцсетей, а были только газеты, журналы и передачи, поэтому критику журналистов мы довольно легко переносили, нас никто не унижал и не уничтожал, – рассказала Dni.Ru Кристина Орбакайте. – Сегодня все поменялось, и на артиста обрушиваются потоки негативным комментариев хейтеров. Но есть плюс – из первых уст можно всегда оправдаться".

"Раньше артист был недосягаемой величиной, а теперь ты можешь ему почти в глаза высказать все, что хочешь, – продолжает Кристина. – Но при это все почему-то удивляются, если артисты своим злопыхателям отвечают как-то агрессивно. Мне, конечно, тоже не нравится, когда про меня сочиняют какие-то небыли, все время приходится что-то отстаивать".

По мнению Кристины, ее первенцу приходится очень сложно – все постоянно сравнивают его с мамой, папой, бабушками, пытаются затравить. "Мне было тяжело, когда ко мне относились только как к дочери Пугачевой, а уже Никите вдвойне тяжелее, – вздыхает Кристина. Всю жизнь и он, и я доказываем, что представляем что-то из себя и без громких фамилий, семейных связей.

Мы работали и работаем над собой, каждый день доказывая свое право быть на сцене".

Надо заметить, что и Орбакайте, и ее сыну это хорошо удается. Кристина – очень пластичная, артистичная, стильная. Перфекционист от природы, она во всем стремится к совершенству. Точно так и Никита – он нашел свой путь, играет непохожую на другую музыку, постоянно работает с педагогами по вокалу и пробует себя то в режиссуре, то в качестве актера театра и кино.