Раскрыты подробности госпитализации Кобзона

Помощница народного артиста Иосифа Кобзона рассказала о состоянии здоровья певца. Женщина уверила, что Кобзона скоро выпишут.

"Все у нас нормально, все хорошо. Это просто плановое обследование на один день", – сказала собеседница Life.ru. Женщина уверила журналистов, что переживать не стоит.

Добавим, что ранее сообщалось, что Иосиф Давыдович был экстренно доставлен в одну из столичных клиник. В сообщении говорилось, что причиной обращения могло послужить нарушение ритмов сердца. Впрочем, оговаривалось, что такой диагноз обуславливается не только патологией, но также и физиологическими особенностями организма.

Обычно нарушение ритмов сердца сопровождается общим тяжелым состоянием, слабостью, интенсивными болями в левой половине грудной клетки, снижением артериального давления и потерей сознания. Эти симптомы требуют особого внимания со стороны врачей.

О плохом здоровье Кобзона известно уже давно. В 2010-м артист упал в обморок прямо на сцене, но его быстро удалось привести в чувство. Когда артист потерял сознание второй раз, бригаде врачей пришлось делать ему искусственное дыхание. Из-за множества операций у певца развилась анемия, и обмороки стали для него привычным делом.

Добавим, что в недавнем интервью Dni.Ru Иосиф Давыдович признался: он борется с раком. Артисту удалили мочевой пузырь, врачи утверждали, что Кабзону осталось жить две недели. "В Москве собрался большой консилиум, где врачи решили, что мне надо срочно оперироваться. А оперироваться у нас было тогда негде – не делали еще в ту пору искусственных мочевых пузырей с выходом наружу дренажной трубки. Только хирург Питер Альтхаус проводил такие операции. Он формировал новый мочевой пузырь из тонкой кишки пациента. Я взял двух хирургов и вместе с ними полетел в частную немецкую клинику к Альтхаусу", – рассказал певец.