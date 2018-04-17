Виторган оказался у ног красавицы-актрисы после слухов о разрыве с Собчак

СМИ продолжают муссировать слухи о дисгармонии в отношениях Ксении Собчак и Максима Виторгана. На сей раз актера засняли лежащим у ног актрисы Виктории Исаковой.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Виторган опубликовал фотографию, на которой, помимо него, запечатлены актеры Евгений Стычкин и Агния Кузнецова, а в центре композиции – Виктория Исакова. На привлекательной рыжеволосой артистке – подчеркнуто большой брючный костюм серо-стального цвета.

"Отыграли вчера #ближе в @gogolcenter! И мы-то с Женей @stychkin и Агнией @agniakyza в нафталин да в сундук, а @v_isakova еще на премию поехала. Потому что, она человек, а не кукла какая-то!;-) Зрителям, которые устроили нам вчера овацию и не отпускали со сцены и из-за которых Вика опоздала-таки на премию низкий поклон от скромных рабов сцены;-)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Виторган.

Многочисленные подписчики не оставили пост актера без внимания. Они рассыпались в комплиментах Виктории Исаковой и спектаклю. "Исакова -вот актриса, кого смотрю с удовольствием. Браво!", "Спасибо за вашу работу)", "Это лучший спектакль ,,который я смотрела ) он насквозь ....", "Какая Виктория харизматичная! Не то что Ваша Ксения..", "Вика замужем если что)", "Виторган тоже. И что??", "Ну там проблемы в браке, мне кажется)) Я про Макса и Ксю", – высказались интернет-пользователи.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) 16 Апр 2018 в 9:23 PDT

Ранее Ксения Собчак прокомментировала слухи о разрыве с Максимом Виторганом, появившиеся на фоне ее отъезда в Америку с подругами и флирта с миллиардером Павлом Дуровым. Телеведущая опубликовала совместную с супругом фотографию и подписала ее исчерпывающе ясно: "Как же прекрасно любить своего мужа так сильно, спустя пять лет и все его "ворчания":))"