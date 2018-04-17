Жасмин страдает от серьезной зависимости

Певица с композицией "Самый любимый" стала участницей юбилейного концерта "Авторадио". А после выступления с ней пообщался корреспондент Dni.Ru.

Певица всегда выглядит безупречно – идеальная укладка, мейкап, дизайнерское платье. Недаром же Жасмин считается одной из самых стильных и утонченных на российской эстраде.

"Правда, мне часто хочется выйти на улицу неузнаваемой, без макияжа, без мыслей о том, как я выгляжу и о том, что меня могут сфотографировать, – рассказала Жасмин. – Ко мне постоянно приковано внимание людей. Вначале это сильно напрягало – я понимала, что не принадлежу себе. Потом осознала, что это непременная часть моей профессии, привыкла к этому, перестала обращать внимание. Хотя всегда выглядеть как с картинки – тяжелый труд".

Жасмин старается избегать людных мест, где на нее могут наброситься сумасшедшие поклонники. "В московское метро я спускалась два раза в жизни – для съемок и когда дико опаздывала", – пояснила артистка, предпочитающая передвигаться на премиальных автомобилях с водителем и охранником.

Призналась певица и в серьезной зависимости. "Питаю страсть к сумочкам – это уже похоже на болезнь, – улыбается она. – Их столько, что впору обустраивать отдельную гардеробную. У меня изжога на них!"

К каждому образу у артистки есть очаровательный аксессуар в руках. Интересно, что дарить коллегам Жасмин тоже предпочитает сумки – благо, что в Москве нет недостатка в выборе. Певица намекнула, что Пугачевой на 69-летие она преподнесла сумку, предварительно посоветовавшись со стилистом Примадонны.