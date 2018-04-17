Певица Глюк'оZа о разводе: Я свою жизнь менять не готова

Певица Глюк'оZа дала откровенное интервью. Она рассказала о расставании с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым, и наркотиках.

Певица Глюк'оZа (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) вместе с супругом Александром уже более десяти лет. Артистка призналась, что в семейной жизни были разные периоды. К примеру, какое-то время Александр не одобрял и не понимал фотосессий жены (часто в весьма провокационном виде) и ее тусовок (поскольку сам не любитель светских мероприятий), спрашивал, когда она вернется домой. В итоге, по словам Натальи, они зашли в тупик.

Певица предложила мужу расстаться. "Я сказала: "Тогда давай разводиться, потому что я свою жизнь менять не готова". Я хочу 50% семьи, 50% своей карьеры, своего личного времени, личных друзей, знакомых, общения, всего остального. Тогда, конечно, было немножко страшно, что все может закончиться. Период был сложный", – рассказала Наталья в интервью изданию Super.

По словам Чистяковой-Ионовой, было даже так, что они с мужем лежали в одной кровати, отвернувшись и делая вид, что спят. Однако постепенно оба поняли, что нет смысла друг друга ломать. "Мы все равно друг друга любим, мы друг без друга не можем. Я не представляю другого мужчину рядом с собой. Я хочу с этим мужчиной состариться", – заявила певица.

Публикация от Super (@super.ru) 17 Апр 2018 в 3:17 PDT

Зашла речь и о бурной юности артистки. По признанию Натальи, наркотики она попробовала в 12 лет – прибегала к запрещенным препаратам, чтобы усилить чувства и эмоции. "Мне кажется, я попробовала все наркотики, которые существуют", – призналась Наталья. Дело было более чем серьезное, поскольку сейчас, как отметила певица, в живых нет половины ее сверстников, с которыми она употребляла.

"Клей, бензин, грибы, экстези... И игла", – сказала Чистякова-Ионова. "Я пробовала героин несколько раз и потом – нет, потому что видела, как просто погибают люди рядом. Я этим совсем не горжусь", – заявила артистка.