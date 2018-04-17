Актрису Захарову не узнали после родов

Артистка Елена Захарова приняла участие в необычной фотосессии. Новый образ сделал ее неузнаваемой.

Актриса опубликовала в своем Instagram два снимка. Захарова примерила образы 20-х годов. На одном из снимков артистка позирует в красном платье в пол. Широкий разрез юбки позволяет увидеть стройные ноги красавицы. А пышные кудри и красная помада делают ее чем-то похожей на великолепную Людмилу Гурченко. На другом фото Елена облачена в золотое полупрозрачное платье с красным акцентом на талии.

Подписчики остались очень довольны преображением. "Вы и есть Греза и самая прекрасная мечта!", "Леночка, шикарно выглядишь!", "Необычный образ! Вы красавица!", "Лена,ты утренняя заря", "На Немоляеву похожа", "Елена, Вы великолепны! Талантливая актриса, за небольшой промежуток времени несколько потрясающих образов!", – не скупились на комплименты фанаты.

Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57) 14 Апр 2018 в 8:00 PDT

Добавим, что 42-летняя Захарова четыре месяца назад стала мамой. Долгое время она держала беременность в секрете, но потом не смогла скрывать округлившийся живот. Спустя всего два месяца после родов актриса вернулась на сцену. В соцсетях она не показывает лицо малышки и даже не раскрывает ее имя.

Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57) 15 Апр 2018 в 12:20 PDT

Напомним, что несколько лет назад у звезды произошла трагедия: из-за вирусной инфекции скончалась ее восьмимесячная дочь. Елена долго переживала из-за случившегося и поэтому решила скрывать до последнего вторую беременность, сообщает Teleprogramma.pro