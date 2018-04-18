Обессиленная Цымбалюк-Романовская запросила у Джигарханяна мира

В студию телепрограммы "На самом деле" пришла экс-зазноба Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Непробиваемая блондинка прямо ответила на каверзные вопросы экспертов, ведущего и гостей.

Дмитрий Шепелев с порога решил выяснить у пианистки, испытывала ли она к Армену Борисовичу искренние чувства или просто терпела из-за статуса в обществе. Виталина призналась, что больше не любит Джигарханяна. "Он превратился для меня из любимого человека и великой личности, выдающегося актера в образ Синей Бороды из известной сказки", – ответила бывшая супруга мэтра. Женщина уверила зрителей, что, будучи в браке, боготворила супруга, всегда оказывала ему помощь, в том числе и медицинскую.

Эксперты отметили, что из-за огромной разницы в возрасте (более 40 лет), скорее всего, пианистка стеснялась супруга, и их отношения не были такими безоблачными, как она утверждает. Цымбалюк-Романовская заявила, что это неправда, она не испытывала смущения из-за пожилого супруга. Однако полиграфолог отметил, что слова блондинки – ложь. Услышав отрицательный ответ эксперта, Виталина мгновенно сориентировалась и добавила, что испытывала замешательство в самом начале отношений: "Тогда мне был 21 год, ему уже было 67 или 68".

Гости студии припомнили пианистке ее подозрительное назначение на место генерального директора Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. По мнению присутствовавших, она не обладала достаточной квалификацией для такой должности и заняла этот пост только благодаря протекции супруга.





Пианистка тут же парировала: "Он не отдавал мне театр. Департамент культуры назначил меня директором с тем условием, что я поправлю его материальное положение. Я поправила финансовые ошибки Армена Борисовича Джигарханяна". По мнению Виталины, она даже без профильного экономического образования смогла вытащить театр из долговой ямы.

Далее последовали вопросы, касающиеся ее взаимоотношений с Элиной Мазур. По слухам, женщины вступили в сговор, чтобы обобрать народного любимца. "Я нанимала ее для того, чтобы сохранить семью и вернуть Армена Борисовича", – заявила Виталина.

Цымбалюк-Романовской вторила адвокат Лариса Широкова. "Мазур за свои услуги по соглашению об оказании квалифицированной юридической помощи получила гонорар в размере трех миллионов рублей", – сообщила юрист. Детектор лжи подтвердил чистоту намерений блондинки – это не был сговор.

Пианистка призналась: после того как Джигарханян пропал, она без его ведома забрала деньги от продажи квартиры из банковской ячейки артиста. "Я все, что было, готова была отдать, лишь бы его вернуть", – заявила женщина.

Как выяснилось, часть этих средств пошла на зарплату Мазур. "Законно, по доверенности, сняла четыре миллиона со счета Армена Борисовича", – добавила блондинка.

Далее последовали интимные подробности семейной жизни. Расспрашивая пианистку, полиграфолог выяснил, что Армен Борисович и Виталина жили полноценной сексуальной жизнью. За время брака Цымбалюк-Романовская была верна супругу. Также экс-зазноба артиста никогда не пыталась умышленно нанести вред здоровью актера, не желала ему смерти и не планировала убийство.

В завершение встречи Виталина заявила, что хочет скорейшего примирения с бывшим супругом. У нее нет сил враждовать, она не желает ему зла.