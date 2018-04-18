Больной раком Караченцов дорого обходится жене

Из-за старых травм Николая Петровича невозможно лечить в России. Народному артисту пришлось лететь в Израиль.

Российские онкологи убедили супругу актера Людмилу Поргину увезти мужа за рубеж. Актеру необходимо щадящее фокусное облучение, которое невозможно выполнить на родине артиста. "Он не может во время процедуры находиться в неподвижном состоянии с приподнятыми руками. Российские врачи переживали, что из-за его непроизвольных движений не смогут сделать качественно облучение. А наша аппаратура позволяет во время терапии расположиться так, как ему удобно", – пояснил представитель медицинской компании в Тель-Авиве.

На чужбине Караченцов пробудет до начала мая. Он уже прошел 10 процедур из положенных 30. Медики надеются, что после проведения полного цикла терапии опухоль уменьшиться и артист сможет вернуться домой.

На время лечения актер и его супруга сняли небольшую квартиру неподалеку от госпиталя в тихом районе. В апартаментах есть все условия для комфортного существования Николая Петровича.

Публикация от Sapir medical clinic (@sapirmedical) 13 Апр 2018 в 10:12 PDT

Медицинские услуги обходятся недешево. "Лечение стоит десятки тысяч долларов. Хотя мы со своей стороны делали все, чтобы облегчить финансовую часть. Даже предложили Людмиле Андреевне возить их в недорогой супермаркет, чтобы там подешевле покупать продукты. Она пока отказалась, но знает, что такой вариант тоже есть", – цитирует генерального директора компании, организующей лечение Марка Каценельсона сайт "Комсомольская правда".

Добавим, что в феврале прошлого года у Николая Караченцова обнаружили опухоль в левом легком. Медики отметили, что причиной возникновения онкологического заболевания стало курение. Долгие годы актер смолил по 2-3 пачки в день.