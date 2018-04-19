"Всех поимел": грубый муж Наташи Королевой не сдержал чувств

Сергей Глушко дал откровенное интервью. Он объяснил, почему любит танцевать стриптиз, и рассказал о ревности в отношениях с женой, певицей Наташей Королевой.

48-летний Сергей Глушко заявил, что стриптиз не является для него работой. "Это как раз единственное, что не является моей профессией. А так, по профессии я инженер-энергетик, актер театра и кино. Стриптиз для меня – не работа. Когда это станет работой – все, кряк, надо уходить. Мало кто понимает, почему я продолжаю заниматься стриптизом (уже 20 лет за плечами). А все потому, что я не работаю. Я не профессионал, а любитель. В хорошем смысле слова. Это дело, в котором я себя нашел, которое приносит мне удовольствие и – о чудо! – доход. Конечно, в определенном смысле это труд, но я люблю физические упражнения, мне нравятся нагрузки. Эта часть процесса меня мало волнует, а вот то, что происходит эфирно, энергетически, действительно ценно для меня", – объяснил Глушко.

Муж Наташи Королевой уверен, что зритель может получить удовольствие от стриптиза только в том случае, если доволен артист. "Зрители чувствуют любую фальшь. Людей цепляют живые эмоции и энергетика, а не стягивание с себя вещей под музыку. В моем понимании это не стриптиз. Стриптиз – это другое. Обмен энергиями, мозговой оргазм", – уточнил Сергей.

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@lovepussu) 10 Апр 2018 в 4:12 PDT

Глушко признался, что испытывает соблазн, когда его окружают много девушек. "Но в том-то все и дело: пока человек что-то или кого-то хочет, он живет. Я считаю, что этот огонь, который загорается внутри тебя, надо прочувствовать, впитать каждой клеточкой. Плевать, кто что говорит: девушки – это мой ядерный реактор. И я держу этот накал. Измена – это разрядка. Но гораздо интереснее удерживать напряжение. То есть ты вроде бы ничего не сделал, но в то же время всех поимел. Грубо, может быть, но в точку. Не надо бояться этого огня, делать из себя пуритан, просто получайте удовольствие, питайтесь этой энергией", – цитирует стриптизера Тарзана Woman.ru.

Артист призвал людей наслаждаться, потому что это "огонь жизни". "Чувствовать влечение к другому человеку – это нормально. Здорово, когда в тебе это есть, и не надо думать, что это последняя нехорошесть на свете. Наоборот, это лучшие ощущения, которые придуманы на земле! Кайфуйте от них. Понятно, что есть мораль, но не загоняйте себя в никому не нужные рамки", – обратился к общественности Глушко.

Артист признался, что в отношениях с женой, певицей Наташей Королевой, присутствует ревность, но в легкой степени. По мнению Глушко, так она бывает даже полезна, потому что не дает заскучать. "Со мной как-то раз фотографировались девушки: одна обняла меня, а вторая встала рядом со словами "Я замужем. Со мной поаккуратней, пожалуйста". Ну это все, человек в гробу. Прозрачном, но гробу. Если девушка замужем, нельзя ее уже и касаться? Это бред. Вышла замуж и тем самым похоронила себя – так получается? Спутник должен разделять твои взгляды, не лишать тебя радостей жизни, вкуса жизни. Вы должны стать полноценной ячейкой общества, а не чем-то обособленным. К чему эти добровольные ограничения?" – задал риторический вопрос Сергей.

В заключение стриптизер призвать не сдерживать чувств: "Живите с открытым сердцем! Живите этим огнем, страстью, жаждой жизни. Люди без огня просто существуют, ведь они не попробовали самое сладкое – наслаждение, а просто убили в себе все. Завязали себя в презервативе и сидят радостные. Люди, умейте радоваться жизни, ее обыденным дарам!"