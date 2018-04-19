Cадальский выставил овдовевшую Максакову в неприглядном свете
Людмила Васильевна недавно овдовела – ее второй супруг скончался от обширного инсульта. Петер Андреас Игенбергс имел немецкое гражданство, однако в последнее время проживал в Подмосковье, где в конце прошлого года был парализован.
Получается, теперь Максаковой-старшей ничто не мешает весело проводить время с Садальским. Она даже позволяет фотографировать себя в "негламурном" виде.
Сейчас Максакова болеет. Судя по обилию бумажных платочков на столе, звезда Театра имени Вахтангова серьезно простужена. Но Садальский все равно снял ее и опубликовал нелицеприятное фото на своей странице в социальной сети.
"Не волнуйся. Все идет своим чередом. Не торопись, будь спокоен. Жизнь мудрее нас. Удача придет. Все идет так, как должно", – подписал снимок Стас и сопроводил его красноречивым хештегом "вдовушка".
Судя по тегу геолокации, друзья находятся в знаменитом бальнеологическом санатории чешского курортного города Марианске Лазне. Там можно набраться сил при помощи целебной минеральной воды и грязи, чем и занимаются пожилые актеры.
Людмиле Максаковой 77 лет. Здоровье, конечно, уже не то, да и поступки дочери не всегда радуют. Хорошо, что рядом есть такой верный друг, как Станислав Садальский. За ним актриса чувствует себя как за каменной стеной.
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