Садальский проехался катком по опозоренному Тулееву
Избрание бывшего губернатора Кузбасса председателем Совета народных депутатов Кемеровской области возмутило активных пользователей сети. Не сдержал своих эмоций и актер Станислав Садальский.
"Восхищаюсь! Да здравствует Аман Мугабович! 100 лет не возраст! Тулеев говорил вчера : "С таким тяжелейшим грузом руководить регионом нельзя. Морально нельзя!". А сегодня Аман Тулеев по его просьбе... избран спикером парламента Кемеровской области", – написал Садальский в Instagram.
Акктер усмотрел и смешную сторону этой ситуации. "Ты его в дверь – он в окно", – пишет комментатор. По словам Садальского, Тулеев действует по принципу: "любой ценой у кормушки все же останусь".
Напомним, экс-губернатор Кузбасса 10 апреля был избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области. Аман Тулеев был главой региона более 20 лет. Он подал в отставку 1 апреля, после крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Трагедия 25 марта унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
Новое назначение Тулеева возмутило и кемеровчанина Игоря Вострикова, у которого в ТЦ "Зимняя вишня" погибли супруга, трое детей и сестра. Он заявил, что резко негативно воспринимает назначение бывшего губернатора региона председателем парламента Кемеровской области.Востриков уверен, что избрание Тулеева неэффективно. По его мнению, после случившейся трагедии экс-губернатор должен был совсем уйти из политики.
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