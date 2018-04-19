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Любовник Седоковой взбудоражил россиян

Анна Седакова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Анна Седокова официально представила нового возлюбленного. Им оказался фотограф Даниил Величко, который, по всей видимости, любит не только снимать, но и качаться в тренажерном зале.
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Анна Седокова появилась с Даниилом Величко на гала-ужине в честь музыкальной премии МУЗ-ТВ. Отметим, что именно он снялся в клипе артистки на ее песню "На воле". О романе мускулистого красавца и аппетитной певицы слухи ходили давно, но лишь сейчас Анна дала понять, что все пересуды это правда.

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Анна Владимировна Седокова певица

"Знаете, если бы меня еще пол года назад спросили, поверю ли я в то, что сейчас происходит, я бы сказала – нет! Только что, я была номинирована на премию @muztv !!! Лучшее женское видео Года !!!!!!! Моя #НеТвояВина !!! ❤️Я возвращаюсь домой в самой красивой машине на свете, там спят мои любимые дети и у меня самая потрясающая работа на Земле !!! У меня преданные друзья и любимейшие подруги и просто безумная команда на работе !!! Он !!! И все только лучшее впереди! Я знаю! Спасибо тебе, Боженька и спасибо ВАМ, моя ИнстаСемья! Мы сделали это !!! Мы – сила ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – чуть позже написала на своей страничке в Instagram Седокова.

А далее Анна опубликовала фотографию, на которой позирует с Даниилом, и прокомментировала ее так: "Любовь это игра, в которой двое играют и выигрывают". Говорят, Седокова первая обратила внимание на Величко. Он идеально подходил ей на главную мужскую роль в клипе. В итоге, Анна сама предложила ему сотрудничество. Тот не отказался.

"Он пришел на съемочную площадку, схватил меня своими ручищами и начал меня грубо брать ( по сценарию. – Прим. ред). Я впервые за всю свою биографию затушевалась, мне стало неловко. И я поняла в тот момент, что не справляюсь с ним. Случилась эта искра и какие-то чувства. Понимаете, я обычно легко справляюсь с мужчинами. А тут я не могу ничего сделать. Он со мной справился за пару минут на съемочной площадке. Он потрясающий человек и настоящий профессионал ", – цитируют Анну Седокову "7 Дней".

Отметим, что Величко гораздо младше Седоковой. Ему 29 лет, а певице – 35. Однако влюбленных разница в возрасте не смущает. А вот пользователи Сети пришли в неописуемое возбуждение от нового романа артистки. "Когда следующие роды?", "И следующий развод))", "еще одна вечная любовь до понедельника. Ну а вообще че – рожает женщина, видимо, легко. Как говорится, лишь бы нравилось. Если бы потом ещё не плакалась о том, какая она несчастная, но сильная)))", "Аня не перестает удивляться все новым и новым симпатиям, увидела и пропала, трое у нее уже? И все от разных. Пора бы стать поразборчивее", "У Ани высокая пропускная способность", – язвительно высказались о матери троих детей Анне Седоковой пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева19 апреля 2018, 16:41
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