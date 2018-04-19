Вскрылась неприятная правда о невесте принца Гарри

Шурин британского принца Гарри назвал свою сводную сестру Меган Маркл насквозь фальшивой. Мужчина затаил горькую обиду на знаменитую родственницу.

Томас Маркл заявил, что девушка очень изменилась с того момента, как стала знаменитой. Ну а после знакомства с принцем, она вообще прекратила общаться с семьей. Родственник неоднократно пытался наладить отношения с зазнобой королевского наследника, но та игнорирует его электронные письма.

Мужчина не может понять почему его сестра стала избегать контактов с ним, ведь в юношеские годы Томас и Меган были особенно близки. С 2009 по 2011 годы они вместе заботились о тяжелобольной бабушке, по словам родственника в тот момент они стали не разлей вода.

До недавнего времени он оправдывал бывшую актрису и защищал ее от нападок их общей сестры Саманты Грант, с которой из-за этого рассорился. Но терпение иссякло после того, как Томас не получил приглашение на королевскую свадьбу. Мужчина в бешенстве, ведь на празднике, на котором, кстати, будет присутствовать 600 гостей, не нашлось места семье невесты.

Публикация от @meghan_markle 14 Апр 2018 в 6:45 PDT

Томас разочарован, он считает, что ошибался, защищая сестру. По его мнению, она играет на публику. "Меган любит демонстрировать, какая она хорошая, альтруистичная и склонная к благотворительности, но все это не распространяется на ее отношение к семье", – сказал он журналистам The Mirror.

Он думает, что девушка стыдится своих корней, так как они "обычная американская семья, а не продюсеры". Также мужчина обвинил Меган в том, что она пытается подражать принцессе Диане, но не обладает ее качествами на самом деле.