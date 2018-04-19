Михалков признался в сильных чувствах к Вайнштейну
Во время пресс-конференции, посвященной открытию 40-го кинофестиваля в Москве, метр объявил, что испытывает сильное чувство зависти к той популярности, которую имеет американский продюсер Харви Вайнштейн среди женщин.
Также Никита Сергеевич отметил, что выступает против всяческих секс-скандалов и феминистских движений. "Когда тебя, далеко не Алена Делона, любят такие женщины, неважно за что, когда они имеют товарный вид. А когда они потом теряют товарный вид и начинают тебя обвинять – это как-то некрасиво. Это абсолютная порнография, я этого не приемлю", – сообщил режиссер. Он также поведал, что в дирекции фестиваля планировали наградить Вайнштейна за вклад в мировой кинематограф, но в результате от этой идеи было решено отказаться.
Метр добавил, что ему близка позиция французской актрисы Катрин Денев. "Вы же разрушаете отношения между мужчинами и женщинами. Вы пугаете мужчин, мешаете им подходить к женщинам, привлекая их к другим мужчинам", – цитирует Михалкова Daily Storm.
Напомним, скандал вокруг Харви Вайнштейна начался в конце 2017 года из-за того, что сразу несколько десятков женщин, в том числе знаменитые актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. Выяснилось, что представительницы слабого пола в кинокомпании подвергались назойливым "ухаживаниям" со стороны руководителя на протяжении 30 лет.
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