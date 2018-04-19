Пойманной на странной езде Началовой отказались вернуть права

Адвокаты Юлии Началовой не смогли вернуть певице права. Lexus исполнительницы продолжит пылиться в гараже.

В конце прошлого года автоледи задержали на дороге за нарушение ПДД. Алкоголем от нее не пахло, но вела она себя странно. Позже Юлия объяснила свое необычное поведение испугом: "Я приоткрыла окно, мне никто не представился. Начали светить в глаза, потребовали документы, сказали, чтобы я быстро выходила из автомобиля. Я испугалась и заблокировала машину. Я не понимала, настоящие это полицейские или нет. Справа – парк, слева – мойка, стройка лес. Ночь. По самой улице не ездят машины, и пешеходов нет. Внезапно нарисовываются понятые и включается камера".

Началова отказалась проходить медицинское освидетельствование как на месте, так и в кабинете нарколога. В итоге артистку отстранили от управления автомобилем.

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova) 12 Апр 2018 в 1:26 PDT

Певица была не согласна с обвинениями и обратилась к адвокатам. Юристы помогли Началовой составить апелляционную жалобу, но Дорогомиловский суд города Москвы отклонил ее. Певица на заседание не явилась, за нее отдувались законники. Теперь они намерены вновь обжаловать решение суда.

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova) 10 Апр 2018 в 2:26 PDT

Отметим, что ранее пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева рассказывала, что представители артистки также борются за восстановление ее доброго имени. По мнению Исаевой этот скандал подмочил репутацию исполнительницы. "Ее тут же окрестили чуть ли не алкоголичкой и наркоманкой, хотя это абсолютная ложь. Юля работает с двух лет, поет и выступает, у нее нет времени и желания заливать в себя алкоголь. Так что в ближайшие дни юристы Юлии будут искать способы восстановления безупречного имиджа Началовой как артиста", – цитирует менеджера StarHit.