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Олешко еле сдерживался на похоронах Анофриева

Александр Олешко. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Александр Олешко был близким другом легендарного артиста Олега Анофриева. Телеведущий проводил именитого актера в последний путь со слезами на глазах.
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В беседе с журналистами вдова Олега Анофриева Наталья прямо заявила, что последние дни артиста были тяжелыми. Однако в ее памяти он навсегда останется "добрым, хорошим, красивым". Легендарного актера похоронили на Аксиньинском кладбище в Одинцовском районе Подмосковья. В последний путь Анофриева проводили только самые близкие. Среди них оказался и популярный телеведущий, актер, шоумен Александр Олешко.

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 Александр Владимирович Олешко

Александр Владимирович Олешко Телеведущий, актер

Артист едва сдерживал слезы, когда говорил об Олеге Анофриеве. "Я как-то разговаривал в его присутствии, причем так коротко, с одной девушкой. Он услышал просто имя Виктория. Он говорит: "Я понял, что для тебя это имя – не просто имя, это не просто человек для тебя". Через два дня он мне опять звонит и уже поет песню, которая называется "Виктория", – рассказал Александр Олешко в передаче НТВ "Ты не поверишь!"

В программе сообщалось о том, что у Олега Анофриева якобы было больное сердце. Десять лет назад ему сделали шунтирование – заменили клапан. Однако осенью прошлого года состояние артиста ухудшилось: ему было тяжело дышать и говорить.

Друг артиста Григорий Ковалевский отметил: "Не могу сказать, что он был жизнерадостным. Он говорит: "Гриш, знаешь, я неважно себя чувствую". Я: "Олежек, ну ничего, ну что… Мы все уже, и я не молодой. Конечно, ты старше меня, но мне уже 75. Ну еще немножко поскрипим". – "Ну ладно, попробуем, попробуем". Ну вот так вот, видите. Недоскрипели немножко".

Олег Анофриев исполнил и записал свыше 200 песен. Голос этого легендарного артиста можно услышать в фильмах "Земля Санникова" и "Принцесса цирка", мультфильмах "Бременские музыканты" и "Как Львенок и Черепаха пели песню". Сыграл в советских фильмах "Будьте моим мужем", "Там, на неведомых дорожках...", "Человек с бульвара Капуцинов" и других. Кроме того, Анофриев попробовал себя в качестве кинорежиссера, поставив в 1992 году фильм "Быть влюбленным" с Галиной Польских, Светланой Немоляевой и Александром Лазаревым в главных ролях. 

Автор: Наталья Аряева2 апреля 2018, 10:01

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