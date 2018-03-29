Почему Анофриева отказались хоронить в Москве

Кино Театр Премьеры недели

Самое читаемое

Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших детях
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду
"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына
Собчак скандально высказалась о смерти детей в Кемерово
партнеры
Четверг 29 марта
Лента новостей
15:58
Убийца Ярош показал милое фото с внучатами
15:42
В центре Москвы женщину пришибло льдиной
15:21
Уличенные в лесбиянстве завуч с ученицей оправдались "фотошопом"
15:19
Обожженная Дана Борисова рассказала о страшном приговоре
15:15
"Помалкивай, богиня с тобой разговаривает": ссора двух женщин в метро попала на видео
14:56
Нарусова высказалась о подмоченном имидже Собчак
14:46
Поглумившийся над трагедией украинец дерзко ответил Кадырову
14:41
Шакро Молодого отправили в колонию
14:03
"У меня нет слов в голове": выскочку Бузову высмеяли за глупость
13:55
Перед смертью не надышишься: подсудимый занялся сексом во время вынесения приговора (видео)
13:36
Кемеровчане составили неофициальные списки пропавших без вести
13:24
Выплаты семьям погибших в Кемерово стали приманкой для мошенников
13:21
В Москве с высотки сорвался рабочий
13:14
Признались: Тарасов показал полную и беременную Костенко
13:12
Когда в Подмосковье растает снег
13:00
Владелец "Зимней вишни" спрятался и выплатил 200 миллионов
12:48
Москвичи в панике кинулись в магазины после пожара в Кемерово
12:45
Взорвавший многоэтажку в Мурманске умер в больнице
12:35
Студентка пермского вуза стала самой красивой в мире
12:29
Дуров назвал причину глобального сбоя в Telegram
12:25
Гримировавший мертвую Гурченко стилист решился на публикацию снимков
12:24
Завуча школы в России поймали на лесбийском сексе с ученицей
12:02
Шикарная жизнь детей и внуков губернатора Тулеева
11:54
Матвеев показал неприличный рисунок пятилетнего сына
11:52
Обезображенная болезнью Началова выдвинула ультиматум Малышевой
11:36
Ревнивый россиянин 20 раз ударил ножом соперника
11:15
Запад в ужасе от "Мертвой руки" России
11:08
Борющаяся с раком российская актриса осталась без волос
11:01
Германию взбесила вставшая на сторону России Австрия
10:39
Многодетная британка заставляет семью пить смузи из плаценты
10:30
Вскрылась правда о роскошном ремонте для Киркорова от Первого канала
10:28
Игорь Востриков винит в трагедии самих погибших: Они промедлили
10:10
В поселке под Кемерово после трагедии срочно крестят всех детей
09:52
Ветеринар-живодер замучил до смерти 170 собак
09:49
В Москве на салатовой ветке метро встали поезда
09:41
Россиянам пообещали запредельно дорогой бензин
09:28
Актер Александр Балуев: Этого позора я не выдержал и ушел
09:28
У лайнера с 38 пассажирами в полете отказал двигатель
09:24
Потерявший семью в авиакатастрофе Калоев – кемеровчанину Вострикову: Боль не уходит
09:05
Киев сделал неожиданное предложение Москве
08:58
Новый провал Виталины Цымбалюк-Романовской
08:53
У московского Лайтбанка отозвали лицензию
08:40
50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя
08:40
Россиян заставят копить на старость
08:31
Тулееву отказали в показательной порке
08:31
Обнимающиеся Пресняков и Орбакайте произвели фурор
08:22
С официальными версиями трагедии в Кемерово вышла путаница
08:00
ЦБ лишил лицензии крупный банк
22:24
Поклонники в шоке от новой утраты "ВИА Гры"
22:07
Сеявший панику в Кемерово украинец набивает себе цену
22:00
Медведева об уходе из спорта ради семьи
21:46
Как остаться живым при пожаре в торговом центре
21:27
Тулеев не приехал даже к семье погибшей родственницы
21:07
В Москве задержали известного блогера
21:04
Близкие делят шикарное наследство Олега Анофриева
20:54
"Что мне завтра делать?" – Убитые горем родители похоронили жертв трагедии в Кемерово
20:50
Под Волгоградом в девятиэтажке произошел пожар
20:39
Брат-мошенник отнял у Мавроди место на кладбище
20:15
Уральские чиновники закатили пирушку в день траура
20:07
В Екатеринбурге грабитель устроил взрыв в Сбербанке
19:55
Пенсионер на снегоходе протаранил ограду и умер
19:45
Елена Яковлева рассказала о сговоре в "Современнике"
19:34
Безумные регионы: 15-летний подросток из Удмуртии совершил шесть преступлений за час
19:29
Москвичей "заперли" в квартирах по ошибке
19:13
Кемеровский врач объяснил слова о 300 погибших в ТЦ
18:39
В Москве вооруженные бандиты ограбили банк
18:32
Бузова исчезла после пожара в "Зимней вишне"
18:25
В скандал с изменами Трампа втянули ребенка
18:22
Омский школьник отравился алкоголем и лег на снег
18:19
Посеявший панику в Кемерово украинец объявлен в розыск
18:14
Посол Португалии уезжает из России из-за дела Скрипаля
17:41
Тулееву выдали черную метку
17:37
В Тюмени рядом с ТЦ сгорел жилой дом
17:28
Катя Варнава заговорила о личной утрате после пожара в Кемерово
17:12
Москвичам посоветовали забаррикадироваться в квартирах
17:04
Отключивший сирену охранник "Зимней вишни" решил не извиняться
16:58
В казанском ТЦ заперли двери во время эвакуации
16:44
Новогодние скидки продолжаются
16:41
Бойцы "Вагнера" следят за отходом боевиков из Восточной Гуты
16:39
После трагедии в Кемерово законы подвергнут ревизии
16:37
Под Ростовом в ДТП с микроавтобусом пострадал ребенок
16:31
В Подмосковье обрушился лифт с людьми
16:17
Дряхлеющая Шерон Стоун спасается в объятиях молодого любовника
16:16
Бородина публично высказалась о самом мерзком в кемеровской трагедии
16:11
Трамп некрасиво поступил с Путиным во время поздравления
16:03
Шойгу помолился о жертвах пожара в "Зимней вишне"
15:57
Врачи отказались оперировать больную Пугачеву
15:56
В Санкт-Петербурге горит автоцентр (видео)
15:55
Известного певца нашли мертвым в собственном доме
15:45
В Нижнем Новгороде загорелся автобус с пассажирами (видео)
15:43
Трагедия в Кемерово: хайп и будущее
15:25
Савченко начала предвыборную кампанию со стриптиза
15:20
Тулеева назвали "бессмысленной мумией" и отправили "на выход"
15:20
Автобус с ехавшими проверять пожароопасность ТЦ журналистами загорелся в пути
15:18
Володин: Лондон боится правды по делу Скрипаля
14:57
"Сидел и ничего не делал": разное видение ситуации охранником и очевидцем
14:49
Рапунцель из "Дома-2" ужаснула своим видом перед родами
14:42
Все охранники должны стать спасателями
14:40
Управляющая ТЦ "Зимняя вишня" арестована
14:37
У Як-42 "Саратовских авиалиний" в полете отказал двигатель
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Врачи отказались оперировать больную Пугачеву
После трагедии в Кемерово Цымбалюк-Романовская повеселилась на юбилее Смеховой
Бузова исчезла после пожара в "Зимней вишне"
Главный свидетель назвал поджигателя ТЦ в Кемерово
Новый провал Виталины Цымбалюк-Романовской
58-летний Дмитрий Дибров: Брать девушку надо прямо со школьной скамьи
Культура

Почему Анофриева отказались хоронить в Москве

Олег Анофриев. Фото: GLOBAL LOOK press/Yulia Kapishnikova
Дочь запретила фотографировать мертвого музыканта. И на это у нее есть причины.
прочитано 5395 раз

Скончавшийся на 88-м году жизни от рака Олег Анофриев в завещании просил похоронить его рядом с домом – он много лет жил в двухэтажном особняке в деревне Козино. В итоге музыкант упокоится на Аксиньинском кладбище в Одинцовском районе Подмосковья 30 марта. Об этом в интервью Gazeta.ru заявила начальник отдела по социальным вопросам Союза кинематографистов России Татьяна Лузгина. На этом областном погосте похоронены дирижер Альгис Жюрайтис, разработчик боевых машин Николай Астров, переводчик Брежнева Виктор Суходрев, географ Андрей Капица.

ПО ТЕМЕ

Близкие делят шикарное наследство Олега Анофриева

Олег Анофриев предвидел собственную смерть

Прощание с артистом состоится в траурном зале морга Центральной клинической больницы управления делами президента. При этом дочь Анофриева попросила отказаться во время панихиды от съемки. Ей не хочется, чтобы потом весь интернет был заполнен изображениями изменившегося от болезни мертвого отца. К тому же среди фотографов есть негласное соревнование – кто ближе и раньше запечатлеет в гробу знаменитого покойника. Такие снимки, например, регулярно появляются в "Тайнах звезд".

Напомним, что Олег Анофриев исполнил и записал свыше 200 песен. Голос этого легендарного артиста можно услышать в фильмах "Земля Санникова" и "Принцесса цирка", мультфильмах "Бременские музыканты" и "Как Львенок и Черепаха пели песню". Он сыграл в советских фильмах "Будьте моим мужем", "Там, на неведомых дорожках...", "Человек с бульвара Капуцинов" и других. Кроме того, Анофриев попробовал себя в качестве кинорежиссера, поставив в 1992 году фильм "Быть влюбленным" с Галиной Польских, Светланой Немоляевой и Александром Лазаревым в главных ролях.

Автор: Иван Губкин29 марта 2018, 13:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как выглядят сексуальные героини мультиков

567

комментарии

Политика

Германию взбесила вставшая на сторону России Австрия
Киев сделал неожиданное предложение Москве
Трамп некрасиво поступил с Путиным во время поздравления
Британская презентация по делу Скрипаля обернулась оглушительным провалом

Шоу-бизнес

Обожженная Дана Борисова рассказала о страшном приговоре
Нарусова высказалась о подмоченном имидже Собчак
"У меня нет слов в голове": выскочку Бузову высмеяли за глупость
Охлобыстин с женой потеряли шестого ребенка

Проишествия

Известного певца нашли мертвым в собственном доме
Автобус с ехавшими проверять пожароопасность ТЦ журналистами загорелся в пути
Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
"Отмечали каникулы": дети при пожаре в "Зимней вишне" гибли целыми классами

Lifestyle

Почему Анофриева отказались хоронить в Москве
Бондарчук пошел войной на "Смешариков"
Олег Анофриев предвидел собственную смерть
87-летнего Олега Анофриева убил рак
Шоу-бизнес

Врачи отказались оперировать больную Пугачеву

Выяснилось, что у певицы большие проблемы с сердцем
Шоу-бизнес

Актер Александр Балуев: Этого позора я не выдержал и ушел

Популярный артист дал интервью Татьяне Устиновой
Общество

Шикарная жизнь детей и внуков губернатора Тулеева

Пока страна утопает в слезах, родня чиновника гуляет на широкую ногу
Шоу-бизнес

Борющаяся с раком российская актриса осталась без волос

Откровенное интервью известной артистки

Гороскоп

Специалист об ухудшении состояния онемевшего от инсульта Добронравова
Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля
Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина
Совет на выходные

Фоторепортажи

Студентка пермского вуза стала самой красивой в мире
50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя
В Москве состоялась церемония вручения премии "Золотая маска"
64 оборванные жизни: фото жертв пожара в "Зимней вишне"

Спорт

Медведева об уходе из спорта ради семьи
У американского баскетболиста отказало сердце прямо во время матча (видео)
Пятилетний сын вратаря сборной умер от рака
Загитова получила жуткую травму из-за падений на ЧМ

Регионы

Подонки выкрали у потерявшего семью Вострикова самое дорогое
Какие жертвы: Тулеев отдал дневную зарплату семьям погибших
После разбора завалов ТЦ в Кемерово нашли живых
Перед смертью не надышишься: подсудимый занялся сексом во время вынесения приговора (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru