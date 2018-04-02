Лолита сделала заявление об уходе со сцены

Лолита стала участницей традиционного концерта "Удачные песни", который каждую весну проводит "Радио Дача". Разумеется, он был посвящен предстоящему сезону тепла, отпусков и летних гастролей звезд. Обо всем этом корреспондент Dni.Ru за кулисами "Крокуса" и поговорил с артисткой.

"В детстве я ненавидела дачу, – призналась певица. – Своей у нас не было, зато родственники часто брали меня на свой загородный участок. Я до сих пор с ужасом вспоминаю этот домик на сваях, туалет на улице, скрипящую раскладушку вместо кровати".

Прошли годы, и певицу потянуло из города на природу – она обзавелась скромным домиком и небольшим участком в подмосковном Дорохово. И даже сама теперь занимается садово-полевыми работами.

"Под зиму я посадила чеснок, – улыбается Лолита. – А вот от помидоров уже два года отказываюсь. Просто у меня их даже в теплице жрет фитофтора (так называемая бурая гниль, которая поражает листья и плоды. – Прим. ред.). С перцами произошла неприятность. Я привезла из Болгарии хороший горький и сладкий сорта. Но не знала, что их сажать вместе нельзя, потому что они опыляют друг друга. И в итоге выросли такие лютые, что ими пытать можно!"

Главный враг на садовом участке Лолиты – одуванчики, с которыми она постоянно борется. А вот проблему полива удачно решила: купила установку для автоматической подачи воды к грядкам и забыла о лейках. Что касается плодовых деревьев, то в Болгарии у Лолиты больше места для их выращивания. "Хочу посадить виноград – он не очень привередлив. Две вишни еще можно", – рассказала звезда.

Однако в полную мощь заняться садом и огородом артистка сможет только после выхода на пенсию, о которой она давно думает. "Когда голос перестанет звучать – а рано или поздно это случится, я сразу уйду со сцены, – уверяет 54-летняя певица. – Если связки не смыкаются, то незачем обманывать зрителей. Под фонограмму я петь не могу и не хочу, а чем заняться, кроме пения, я найду, будьте уверены".

Рассказала певица и о том, почему не стремится к похудению. "Большую часть жизни у меня были модельные формы, а сейчас быть вешалкой уже просто неприлично, – улыбается Милявская. – К тому же вес дает опору для голоса. Вот Мария Каллас похудела, и голос у нее перестал звучать, поэтому я боюсь, что, если станут греметь костями, не смогу петь. На нашей сцене мало худых артистов, которые при этом качественно извлекают звуки. Можно, например, Валерию вспомнить – у нее хороший голосовой аппарат".