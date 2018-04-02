Известному актеру дали 22 года за растление маленьких детей

На 22 года загремел в колонию строгого режима известный актер Мухтар Гусенгаджиев. Звезду сериала "Последний из Магикян" изначально обвинили в растлении девятилетней дочки знакомой. Но при обысках у Гусенгаджиева нашли несколько видеозаписей с детским порно. Причем он не только его хранил, но и сам снимал.



Вскоре выяснилось: еще две девочки дали показания, что Гусенгаджиев их растлевал. Причем одна из потерпевших по делу Гусенгаджиева – дочь его племянника. Но вот сам актер вину категорически не признает. Он заверял суд и следователей, а также всех, кто его знает, что вся эта история затеяна только с одной целью – отобрать его квартиру на Котельнической набережной в Москве.



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Но этот аргумент суд не устроил. И артиста приговорили еще и к принудительному лечению по обвинению в педофилии, передает паблик Mash.

Статьи 131–135 Уголовного кодекса России предполагают серьезное наказание за развратные действия или насилие. Они рассматривают сексуальные отношения с несовершеннолетними, а также принуждение к половому акту без обоюдного согласия с применением угроз, физической силы одним человеком или преступление, совершенное группой людей. К неправомерным действиям относятся также домогательства лиц, не достигших 14-16 лет.



В колонии у педофилов жизнь не сахар, поскольку статья, по которой они сидят, считается позорной. С ними на зоне никто не считается, их презирают и бьют. Насильник в тюрьме теряет право иметь свое мнение при обсуждении каких-то вопросов, и при любой возможности ему напоминают, что он сидит по позорной статье. Педофилы становятся изгоями, о жизни низшей касты на зоне написано немало книг.