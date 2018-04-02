Малахов поставил точку в скандале с внебрачной дочерью Серова

В программу Андрея Малахова "Прямой эфир" обратилась Мария Александрова. Она специально приехала в студию, чтобы расставить все точки над i. Девушка предполагает, что ее родители – Александр Серов и Елена Стебенева.

История Марии схожа с судьбой брошенной дочери Серова. С рождения ей поставили диагноз "врожденный порок развития кисти". Девочка воспитывалась в детдоме, куда ее сдали в младенчестве, там же ей изменили возраст и дали фамилию по имени отца – Александрова.

Предполагаемая мать Александровой – Елена Стебенева – поклялась, что была жестоко обманута и не знала, что ее ребенок жив. Женщина утверждает, что Серов убедил ее в смерти дочери.

Елена поведала, что музыкант попросил родить ему ребенка практически через две недели после знакомства. Одну он ее никуда не отпускал, если она ехала к маме, рядом всегда были водитель и охранник. Когда Стебенева сообщила о беременности, Александр очень обрадовался. Он был уверен, что родится мальчик. Роды были тяжелыми. Принявший ребенка врач сказал, чтобы Елене не показывали малыша. Елена, услышав это, закричала: "А что случилось?"

Сестра Стебеневой Ольга Малицкая рассказала свою версию случившегося. "Родилась девочка, в целом здоровая, но не было ручки. Александр находился на гастролях. Саша попросил, чтобы ее отпустили домой. На пятый день Саша настоял на отказе от ребенка", – рассказала Ольга. Также Малицкая поведала, что документы на отказ оформила сама Елена Стебенева. А когда они все уже были дома, Серову позвонили. Поговорив 30 секунд, он положил трубку и сказал, что девочка умерла.

Гости в студии были уверены, что 20-летняя Елена оказалась под влиянием популярного певца, который не был готов к появлению в своей красивой жизни дочери-инвалида. Они убеждены, что такие непутевые родители девушке не нужны. "Я хочу только правды… И если я действительно дочь Серова, я хочу познакомиться с сестрами", – пояснила свой мотив Мария.

В конце программы сообщили результаты ДНК-теста. Серов проходил исследование, когда хотел установить родство с Алисой Аришиной. Его биологический материал был сохранен. "Тест ДНК на отцовство между предполагаемым отцом Серовым Александром и предполагаемой дочерью Марией составляет 0%", – сообщила эксперт.

По словам Александровой, она ничуть не расстроилась. Некоторые посчитали, что стоит провести ДНК-исследование между Марией и Еленой Стебеневой. Ранее Серов высказывал версию: Елена могла нагулять ребенка.