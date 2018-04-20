Виктория Боня рассказала о родах в Японии

Эксклюзив Интервью Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия Козловский в восторге от тела Меньшикова Дом-2

Выбор читателей

Бузова сделала официальное заявление о беременности
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
В старушке в инвалидном кресле не узнали красавицу Пьеху
партнеры
Пятница 20 апреля
Лента новостей
14:27
Insta Cinema Awards – 2018
14:19
Сын режиссера Розовского попал в больницу с жуткой травмой
13:40
Володин: В России должны жить по российским законам
12:59
Лосьоны для тела признаны смертельно опасными
12:56
Знаменитый актер порадовался раку простаты
12:49
50-летняя Ольга Кабо оказалась красивее молодой иностранной актрисы
12:44
Совет на выходные
12:31
Парламентарии доработают ответ на санкции США
12:10
Эрдоган мелко пакостит Вашингтону
12:08
Отравление помогло Михалкову избежать позора
11:59
Названо точное число жертв пожара в "Зимней вишне"
11:39
Бесформенная Безрукова пришла к Михалкову
11:34
"ПолитСтартап" заработал в Сети
11:34
Глава Якутии попал в больницу
11:32
Звезда "Дома-2" распродает дома в Сочи
11:23
Брак вредит здоровью
10:47
Названы любимые песни самых ненавистных групп
10:46
Главные события Москвы
10:42
В Подмосковье нашли склад оружия
10:21
Путин спасет мир от Третьей мировой
10:11
Найден простой способ украсть все данные с iPhone
09:31
Известную ведущую затравили за нелепые советы
09:28
Жителей Подмосковья предупредили о сильных паводках
09:23
В США восхитились стойкости россиян в Сирии
08:59
ЦБ лишил лицензий два московских банка
08:31
Трамп попал в скандал из-за похорон бывшей первой леди
08:21
Поклонская приложила фантазера Порошенко
08:11
В Москве сгорел магазин фейерверков (видео)
22:06
Здание МИД в Москве пригрозили взорвать
22:02
Россия придумала ответ на хамство США
22:01
В Африке исчезло государство Свазиленд
21:47
Пентагон потерял дар речи после попадания ракет США в Россию
21:15
Российские футболистки обещали стриптиз после победы
21:00
Обросший скандалами Козловский готовится бежать из России
20:56
Пойманной на странной езде Началовой отказались вернуть права
20:38
Подошел сзади и облил кислотой: Финалистка конкурса красоты рассказала о нападении
20:17
Киркоров ошарашил Валерию неприлично дорогим подарком
20:09
Непредсказуемый Трамп теряет поддержку своих соратников
19:59
Новая беременность Пугачевой вызвала большой вопрос у Галкина
19:45
Безумные регионы: в Ростовском СИЗО пытались передать наркотики в шве полотенца
19:27
Михалков признался в сильных чувствах к Вайнштейну
19:18
Стена жилого дома обрушилась после хлопка дверью (фото)
18:59
Запад готовит химическую атаку в Донбассе
18:53
Вскрылась неприятная правда о невесте принца Гарри
18:31
Модели разрешили рассказать про измену Трампа
18:13
За ручку Путина заплатили 4,7 млн
18:12
Позорника Порошенко прищучили за безграмотность
17:41
Опубликовано видео из самолета со взорвавшимся в воздухе двигателем
17:11
Отравление Скрипаля связали с химатакой в Сирии
17:06
Американские чиновники потратили миллионы на защиту насильника-педофила
16:53
Бородина устроила истерику из-за оскорблений дочери
16:41
Любовник Седоковой взбудоражил россиян
16:34
Грядет пик весенней аллергии
16:20
Под Москвой легковушка опрокинула ассенизаторскую машину
16:13
Девушка ехала в открытом багажнике и сломала ноги (видео)
16:07
В Британии умер актер из фильма "На игле"
16:06
Совет глав фракций "ЕР" собрался в обновленном составе
15:53
"Сейчас стошнит": Солнцев показал голую 72-летнюю жену
15:49
Жена бразильского футболиста грязно обругала соперницу из России
15:47
Малахову припомнили старые грехи после объятий с Бузовой
15:38
Главные награды Кубка мира по латиноамериканским танцам достались России
15:36
Приютившей 11 иностранцев россиянке грозит колония
15:28
Немоляева пришла зареванная из-за Джигарханяна
15:21
У студентки нашли рак после резкого ухудшения зрения
15:16
Лиза Боярская отрезала себе нос
15:15
Галкин показал свою новорожденную дочь
15:01
Порошенко погрел руки на дряхлом украинском флоте
14:52
Москва в конце апреля утонет в сугробах
14:40
Cадальский выставил овдовевшую Максакову в неприглядном свете
14:38
К чему снится беременность
14:27
Изменившаяся Алсу раскрыла правду о четвертом ребенке
14:21
Американцы готовятся к смерти от "тектонической бомбы"
14:15
В Москве эвакуировали ТЦ "Измайловский"
14:12
Россия приготовила Западу в ООН показательную порку
13:55
Крым станет русской Калифорнией
13:44
Под Ростовом произошла массовая авария
13:43
В Москве у светской львицы угнали Rolls-Royce за 16 миллионов
13:26
Ставшая гражданкой Кипра Пугачева показала всем язык
13:19
Как выгодно обновить гардероб к лету
13:17
Развратную Волочкову с малолетней дочуркой послали в бордель
13:04
Развитие регионов – инвестиции в будущее
12:55
"Всех поимел": грубый муж Наташи Королевой не сдержал чувств
12:54
Серебряный призер Олимпиады получила страшную травму
12:48
Швейцарский фотограф отправился на поиски Ленина
12:41
В парке на северо-западе Москвы нашли скелет человека
12:16
Копперфильда заставили раскрыть секрет известного фокуса
12:11
Солнцезащитные меры против рака
12:08
Hyundai: городская Sonata
12:06
Восхитительная Бузова показала округлившийся живот
11:56
Украинские депутаты устроили бои без правил после прямого эфира (видео)
11:56
Сирийская делегация прибыла на Ялтинский форум
11:43
Российские ракеты довели американцев до истерики
11:40
В Подмосковье охранники избили чемпиона Европы по боксу
11:33
Убойный компромат похоронил алчного Порошенко
11:24
Малышеву заплевали за откровения о смертельном недуге
11:13
Женщину избили в суде собственный муж и свекровь (видео)
10:57
Приме Большого театра отказали во въезде в США
10:39
Как не стать банкротом
10:38
Названы богатейшие бизнесмены России
10:19
Google научили распознавать рак
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обессиленная Цымбалюк-Романовская запросила у Джигарханяна мира
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Ставшая гражданкой Кипра Пугачева показала всем язык
Пустился в бега: куда пропал отец оборотистой Цымбалюк-Романовской
Роскошная Бузова верхом на Киркорове на всю страну сделала заявление
Малышеву заплевали за откровения о смертельном недуге
Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о родах в Японии

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Модель, ведущая, звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня опубликовала фотографию дочери и рассказала о родах. Женщина призналась, что готова к появлению на свет второго ребенка.

Продолжение: Исинбаева поразила фигурой после родов
прочитано 3123 раза

В настоящее время Виктория Боня вместе с подругой и дочкой Анджелиной находится в Японии. Из Страны восходящего солнца модель регулярно выкладывает на своей страничке в социальной сети Instagram различные фотографии. Интересно, что свою шестилетнюю наследницу Виктория снимает исключительно сбоку или со спины, предпочитая не показывать ее лицо.

ПО ТЕМЕ

"Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает": звезду "Дома-2" затравили в Сети

Самбурская прилюдно набросилась на Боню

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Так, Боня выложила снимок, на котором Анджелина сфотографирована на фоне буйной японской растительности. Девочка стоит спиной к объективу. "My angel 👼 My love 😍 My universe 🙏🏼 Вот так быстро растут дети!! Дочка @angelsmurfit скоро перегонит маму по росту... 🙈" – написала Боня. Далее звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" призналась, что готова родить второго ребенка. "Пора снова рожать лялечку 👼", – объявила Виктория.

Многочисленные подписчики не оставили без внимания пост Бони. "Прелесть", "Красавица дочь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Доченька вся в мамочку💪🏼😻", "Шикарная дочка у мамы красавицы!!", "Так рожай:)", "Дочурка такая взрослая стала уже🌺", "Вам ,Виктория , как минимум еще одна такая красавица нужна ,у вас хорошо получается производить на свет красивых девчат☺️ 😍", "Дети это наше счастье) как я вас понимаю Виктория)) мои тоже быстро растут", – высказались поклонники.

Напомним, что Виктория Боня родила в марте 2012 года от монакского бизнесмена Алекса Смерфита. Маленькая Анджелина появилась на свет в Монако. "Рожать на юге Франции – удовольствие не из дешевых. Моя палата класса люкс стоит восемь тысяч евро в сутки. Предусмотрено проживание родственника – Алекс сможет находиться рядом. Также оплачиваются услуги: доктора – семь тысяч евро, анестезиолога и акушерки – по пять тысяч евро, педиатра, который будет наблюдать за малышом все время пребывания в клинике, – три тысячи евро", – рассказывала Боня.

Автор: Наталья Аряева20 апреля 2018, 12:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Толстушка Боня носит мужика на руках

567

комментарии

Политика

Захарова щелкнула по носу Лондон
Володин: В России должны жить по российским законам
Путин спасет мир от Третьей мировой
В США восхитились стойкости россиян в Сирии

Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева взвыла из-за своей большой груди
Исинбаева поразила фигурой после родов
Борис Грачевский откровенно о раке кожи: Болезнь опять вылезла
Виктория Боня рассказала о родах в Японии

Проишествия

Опубликовано видео из самолета со взорвавшимся в воздухе двигателем
Украинские депутаты устроили бои без правил после прямого эфира (видео)
Разъяренная толпа бросила насильника на растерзание крокодилам
Женщину избили в суде собственный муж и свекровь (видео)

Lifestyle

Сын режиссера Розовского попал в больницу с жуткой травмой
Знаменитый актер порадовался раку простаты
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Названы любимые песни самых ненавистных групп
Шоу-бизнес

Лиза Боярская отрезала себе нос

Внешность актрисы проанализировал пластический хирург
Шоу-бизнес

"Сейчас стошнит": Солнцев показал голую 72-летнюю жену

Эпатажный участник "Дома-2" нежится с бабушкой

Шоу-бизнес

Киркоров ошарашил Валерию неприлично дорогим подарком

Певец оказался очень выгодным гостем
Шоу-бизнес

Постаревшая Бузова стала похожа на Ротару

Поющая ведущая не смогла сдержать эмоций при упоминании о бывшем муже

Гороскоп

Совет на выходные
Обросший скандалами Козловский готовится бежать из России
Изменившейся Кудрявцевой грозят серьезные проблемы со здоровьем
Объявлено об уходе Машкова из "Табакерки"

Фоторепортажи

50-летняя Ольга Кабо оказалась красивее молодой иностранной актрисы
Бесформенная Безрукова пришла к Михалкову
Восхитительная Бузова показала округлившийся живот
Самая сексапильная девушка Instagram оголилась для фото

Спорт

Российские футболистки обещали стриптиз после победы
Американские чиновники потратили миллионы на защиту насильника-педофила
Жена бразильского футболиста грязно обругала соперницу из России
Серебряный призер Олимпиады получила страшную травму

Регионы

Подошел сзади и облил кислотой: Финалистка конкурса красоты рассказала о нападении
Тулеев бежит из страны после трагедии в Кемерово
Безумные регионы: в Ростовском СИЗО пытались передать наркотики в шве полотенца
От первого лица: Поджигатель из башкирской школы раскрыл свои мотивы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru