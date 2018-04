Виктория Боня рассказала о родах в Японии

Модель, ведущая, звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня опубликовала фотографию дочери и рассказала о родах. Женщина призналась, что готова к появлению на свет второго ребенка.

В настоящее время Виктория Боня вместе с подругой и дочкой Анджелиной находится в Японии. Из Страны восходящего солнца модель регулярно выкладывает на своей страничке в социальной сети Instagram различные фотографии. Интересно, что свою шестилетнюю наследницу Виктория снимает исключительно сбоку или со спины, предпочитая не показывать ее лицо.

Так, Боня выложила снимок, на котором Анджелина сфотографирована на фоне буйной японской растительности. Девочка стоит спиной к объективу. "My angel 👼 My love 😍 My universe 🙏🏼 Вот так быстро растут дети!! Дочка @angelsmurfit скоро перегонит маму по росту... 🙈" – написала Боня. Далее звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" призналась, что готова родить второго ребенка. "Пора снова рожать лялечку 👼", – объявила Виктория.

Многочисленные подписчики не оставили без внимания пост Бони. "Прелесть", "Красавица дочь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Доченька вся в мамочку💪🏼😻", "Шикарная дочка у мамы красавицы!!", "Так рожай:)", "Дочурка такая взрослая стала уже🌺", "Вам ,Виктория , как минимум еще одна такая красавица нужна ,у вас хорошо получается производить на свет красивых девчат☺️ 😍", "Дети это наше счастье) как я вас понимаю Виктория)) мои тоже быстро растут", – высказались поклонники.

Напомним, что Виктория Боня родила в марте 2012 года от монакского бизнесмена Алекса Смерфита. Маленькая Анджелина появилась на свет в Монако. "Рожать на юге Франции – удовольствие не из дешевых. Моя палата класса люкс стоит восемь тысяч евро в сутки. Предусмотрено проживание родственника – Алекс сможет находиться рядом. Также оплачиваются услуги: доктора – семь тысяч евро, анестезиолога и акушерки – по пять тысяч евро, педиатра, который будет наблюдать за малышом все время пребывания в клинике, – три тысячи евро", – рассказывала Боня.