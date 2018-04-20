Весельчак Галкин едко высмеял Леонтьева и Бузову

Юморист Максим Галкин сейчас находится на гастролях. На днях он смешил жителей Амурской области. Во время выступления артист тонко сострил в адрес певцов Ольги Бузовой и Валерия Леонтьева.

Артист посетовал зрителям, мол, сегодня звезды какие-то неяркие, скучные стали, не то, что раньше. Он отметил, что в СССР только пародируя одну Зыкину, можно было стать заслуженным артистом.

"Сейчас нет ни у кого желания всего себя искренне показать, поэтому надежда только на одну Ольгу Бузову. Оленька, на тебя вся надежда!" – воздев руки вверх, саркастически протянул артист. Свое согласие с этим утверждением зрители выразили хохотом и овациями.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 19 Апр 2018 в 8:08 PDT

На орехи от Галкина досталось не только поющей ведущей, супруг Примадонны прошелся по эксцентричному Леонтьеву. "Я вот всегда смотрю, и мне кажется, что Валерий Леонтьев сначала придумывает костюм, а потом ищет подходящую песню. Ведь не каждую споешь в рыбацкой сетке и с ракушкой ниже пояса", – продолжал хохмить юморист.

Следующей на разбор попала Елена Ваенга, Максим отметил, что певица так много работает на сцене руками, "будто порчу снимает со всего зала". Зал взорвался от смеха.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 18 Апр 2018 в 1:00 PDT

Во время концерта пародист активно общался с залом и предлагал зрителям самим назвать ему тему для выступления. По заявкам от гостей концерта Максим пошутил про плохие дороги, воровство в ЖКХ и президенте России. "Да, проблем у нас много. Но без царя мы не можем, нет. Вот тигры амурские подыхали, Путин их заметил, так они в шоколаде ж теперь все. Вот я и думаю, может, и нас заметит?" – отметил Галкин.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 24 Мар 2018 в 4:27 PDT

В своей программе артист пародировал многих звезд нашей эстрады: Льва Лещенко, Владимира Винокура, Людмилу Гурченко, Николая Баскова, Эдиту Пьеху, Олега Газманова, Елену Малышеву, Нину Русланову, Валентину Толкунову, Ренату Литвинову. Под прицел попали и некоторые политики: Руслан Хасбулатов, Виктор Черномырдин и Александр Лукашенко, сообщает Амур.инфо.