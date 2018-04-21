Самойлова сделала неожиданное признание перед "Евровидением"
"Мне, если честно, не очень понравилось. На стадии задумки я надумала себе кучу всего. И это тот случай, когда ожидания и реальность не совпадают, когда нафантазировала кучу всего, но это уже не столь важно", – заявила Самойлова во время прямой трансляции во "ВКонтакте".
В свою очередь главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта пояснил, какую цель преследовали создатели видеоролика на песню для "Евровидения". По его словам, клип выполнял не художественную, а практическую функцию.
"Я, когда общался с режиссером, я специально ставил задачу, чтобы зритель запомнил Юлино лицо", – цитирует Аскету РИА Новости.
Отметим, что над новой песней Юлии Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад. Композицию создали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.
"Евровидение-2018" пройдет в Португалии на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал запланирован на 8 мая, второй полуфинал намечен на 10 мая. Финал пройдет 12 мая. Представительница России Юлия Самойлова выступит во втором полуфинале под шестым номером.
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