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Шоу-бизнес

Измотанная Валерия: "У меня полно проблем"

Валерия. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Знаменитая певица Валерия дала откровенное интервью. Звезда призналась, что у нее накопилось много проблем.
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Исполнительница рассказала, что живет по определенным принципам. Это ей помогает, но неприятных ситуаций избежать не удается.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

"У меня у самой полно проблем, как у любого человека", – заявила Валерия. Она добавила, что не привыкла вешать на других свои переживания и не хочет это делать.

Певица отметила, что буквально вымоталась в последние месяца. Звезда отметила, что вряд ли смогла бы сейчас начать строить карьеру на Западе. "Мы так устали. Столько сил потрачено на подготовку к юбилейному шоу", – цитирует ее портал Леди.Mail.ru.

Валерия подчеркнула, что хочет взять небольшую передышку. Она даже не представляет, каким будет ее состояние после этого марафона выступлений. "Будет ли у меня наполнение или, наоборот, опустошение", – гадает она.

Напомним, что 17 апреля Валерии исполнилось 50 лет. К юбилею несколько федеральных телеканалов подготовили документальные фильмы о судьбе исполнительницы.

Вечеринка по случаю дня рождения певицы прошла с невероятным размахом. Гостями торжества стали представители элиты российского шоу-бизнеса.

Автор: Евгений Мышко22 апреля 2018, 10:54
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50-летняя Валерия разительно изменилась

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