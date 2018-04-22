Киркоров откровенно о тяжелой утрате

Король российской эстрады Филипп Киркоров опубликовал сообщение, полное скорби. Судя по всему, артист тяжело переживает уход из жизни молодого коллеги.

Исполнитель высказался о скоропостижное кончине диджея Тима Берлинга, который выступал под псевдонимом Avicii. Он посвятил артисту публикацию на своей странице в социальной сети Instagram.

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Похоже, Киркоров тяжело переживают утрату. "Уходят..... Молодые.... ЛУЧШИЕ... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)." – сокрушается он. Многочисленные подписчики звезды начали высказывать соболезнования в связи со смертью диджея.

"Сердце разорвано", – написал один из комментаторов. "Держись, Филипп! Это трагедия и для тебя, и для всего мира музыки!" – пытается утешить певца другой. В дискуссию с подписчиками Киркоров предпочел не вступать.



Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 21 Апр 2018 в 8:57 PDT

Примечательно, что многие даже не знали о существовании такого диджея. "Ну и что что не все его знают? Он же не всем нравится... и не все слушают его музыку... я тоже понятия не имею кто он... ну может быть посмотрю в инете...", – пишет один из пользователей.

Напомним, что диджей Avicii умер 20 апреля в Омане. Ему было всего 28 лет.

По предварительным данным, его погубил панкреатит. Музыкант долгое время боролся с тяжелым заболеванием.