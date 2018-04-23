Лепс: Я самый богатый артист в России!

Григорий Лепс с композицией "Я скучаю по нам прежним" выступил на концерте "Шансон года". А за кулисами Кремлевского дворца с артистом встретился корреспондент Dni.Ru.

Увидеть столицу Соединенного Королевства Григорию Лепсу в ближайшее время не светит. Он, хотя и прославился песней "Я уеду жить в Лондон", поехать туда не может – находится в черном списке нежелательных персон. "Да и *** с ним!" – выругался певец на вопрос корреспондента Dni.Ru, не печалится ли он о попадании под западные санкции. А потом, подумав, добавил: "Лондон – красивый город, но меня туда не пускают. Так что пусть туда Тимати ездит – его, кажется, нет в списке нон грата".

Рэпера Тимати Лепс вспомнил неслучайно – вместе они записали несколько композиций. А на концерт "Шансон года" 55-летний Григорий пришел в черной рэперской кепке, демонстрируя продвинутость и близость к молодежи.

Напомним, в 2016-м году артисту было отказано в посещении Великобритании. "Мои документы рассматривали 120 дней и в итоге завернули без объяснения причин", – пожаловался артист. При этом у его дочери Евы проблем с получением визы в Туманный Альбион не было – она отправилась туда в компании подруг.

А тремя годами ранее музыканту было отказано во въезде в США – Лепс угодил в санкционный список Министерства финансов Америки. Российского артиста заподозрили в том, что он якобы причастен к некой преступной организации "Братский круг". Лепс назвал эти догадки бредом и предложил американцам "выкопать и посадить" великого Фрэнка Синатру, которого в свое время обвиняли в причастности к мафии.

В России Григорий Лепс считается одним из самых высокооплачиваемых артистов. На прямой вопрос корреспондента Dni.Ru об этом певец ответил категорично: "Почему же один из? Я самый богатый!"

