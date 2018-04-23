Раздетая Анисина покормила новорожденного ребенка

Никита Джигурда показал фотографии обнаженной Марины Анисиной. На снимках прославленная фигуристка позирует кормящей грудью их общего ребенка.

На своей официальной страничке в социальной сети "ВКонтакте" Никита Джигурда опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлены изображения Мадонн с младенцами. "Гениальные ХУДОЖНИКИ всех времен /боготворили кормящих грудью МАДОНН/и просвещали людей, уча их ЛюбвИ;/я не исключение -/СЭ ЛЯ ВИ!❣" – написал известный своими эпатажными поступками артиста.

Однако Джиугрда не ограничился изображениями отдаленными Мадоннами и выложил фотографии своей бывшей жены, прославленной фигуристки Марины Анисиной, кормящей грудью их общего ребенка. На снимках спортсменка представлена с обнаженным бюстом. "В каждой женщине МАДОННА,/но, пока, не каждая знает об этом,/ибо часто люди, увы, беспардонно/хулят проявления божественного СВЕТА", – сопроводил такой записью пикантные кадры Джигурда. Отметим, что артист по какой-то причине запретил комментировать эти снимки.

Ранее скандально известный артист заявил, что готовится к свадьбе. Самое интересное, что он намерен снова жениться на Марине Анисиной. Пара запланировала важное мероприятие на осень. Джигурда рассчитал, что к этому времени завершится борьба в суде за наследство Людмилы Браташ. "Когда все закончится и придет осень, мы с Мариной отпразднуем свадьбу!" – в недавнем интервью заявил артист.

Отметим, что в связи с борьбой за внушительное наследство Джигурда даже съездил в Америку. Артист опубликовал видео из Нью-Йорка на своей страничке в Instagram и написал: "В Нью-Йорке получены/победные документы/по завещанию нашей кумы/Людмилы БРАТАШ./Теперь 7го мая Мосгорсуд/признАет наше право/на имущество в России,/и информационные ленты/выведут нас на ПОБЕДЫ/высший этаж!✌️😎🤘 "