Машков объявил новое название театра Табакова

За 40-летнюю историю этот театр получил много неофициальных имен: "Подвал", Подвальный театр, "Табакерка". Но по документам проходил как Московский театр-студия под руководством Олега Табакова. Так он значился на указателях в метро, на городских картах и афишах. После смерти худрука старая вывеска утратила актуальность.



"Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ – Театр Олега Табакова", – заявил Машков, отвечая на вопрос корреспондента Dni.Ru о том, как теперь будет называться театр. – "А Табакерка" – это наше "подпольное", неофициальное название.

Среди вариантов, которые озвучивались, был и "Театр имени Табакова", но Машков его отверг. Мол, "имени" – звучит очень академично, а ему хотелось бы сохранить театр как живой организм, как студию для творческих экспериментов.

Кстати, Машков впредь намерен не только руководить, но и сам выходить на сцену в качестве актера. "Артист должен сниматься в кино, играть в театре, дарить радость зрителям, чем я и намерен заниматься, – улыбается Машков. – Могу сказать, что моя свободная жизнь теперь закончилась – появляются новые функции, обязанность, ответственность".

"Табакерка" для Владимира Машкова – родной театр: закончив Школу-студию МХАТ (курс Табакова) в 1990 году, он сыграл здесь множество ролей, а также поставил несколько спектаклей. Приказ о назначении Машкова худруком "Табакерки" был подписан 6 апреля, в этот же день Машков в новом качестве был представлен труппе заместителем мэра Москвы Леонидом Печатниковым.

Актер заметил, что будет продолжать курс, начатый Олегом Павловичем, сохранит все лучшее, что придумал учитель. Ему важно сохранить память о Табакове.