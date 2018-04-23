Слил компромат: пасынок о желании Собчак разрешить наркотики
На скрытую учетку @typical_jewish_boy ("типичный еврейский мальчик") подписано всего 175 человек. Там звездный отпрыск выкладывает провокационные снимки и, не стесняясь в выражениях, рассказывает то, что обычно хранится в секрете.
Например, Даниил поведал подписчикам что его мачеха Ксения Собчак выступает за легализацию марихуаны, как и его отец. Юноша как-то написал, что Максим Виторган зашел домой с фразой "мне надо было "***", а, зная себя в хлам, мне немного страшно, ахахха", сообщает Telegram-канал Super.
После обнародования информации пользователи соцсети тут же ринулись искать закрытый аккаунт. Однако выяснилось, что профиль уже удалили.
Добавим, что молодой человек имеет официальную страницу в соцсети. В ней он публикует исключительно приличные фото с родственниками, друзьями, снимки произведений искусства и достопримечательности известных европейских городов.
Добавим, что Даниил сын Максим Виторгана от первого брака с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг. Также в этом союзе у Виторгана родилась дочь Полина Виторган. Сейчас артист женат на скандально известной телеведущей Ксении Собчак. В 2016 году у них родился сын Платон.
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